Twitter : les tweets à 4 000 caractères débarquent le mois prochain

Depuis le rachat de Twitter, Elon Musk a réalisé plusieurs erreurs que n'aurait probablement jamais faites l'ancienne direction. Il y a eu le problème de la certification, le compteur de vues que beaucoup de personnes ont critiqué ou encore la politique qui interdisait de poster un lien vers d'autres réseaux sociaux (qui n'est plus d'actualité désormais). La prochaine maladresse d'Elon Musk pourrait arriver dès le mois de février, le nouveau patron de Twitter souhaite faire évoluer la traditionnelle limite de caractères dans les tweets.

Bonne ou mauvaise idée ?

L'un des points forts de Twitter a toujours été les courtes publications qui permettent aux utilisateurs d'avoir une information rapide qui va directement à l'essentiel, un atout considérable pour se tenir au courant de ce qui se passe dans le monde quand on a un court moment de libre dans la journée. Cette vision que nous avons tous de Twitter va bientôt être chamboulée par Elon Musk, dès le mois prochain.



En effet, Musk souhaite mettre en place la possibilité de tweeter jusqu'à 4 000 caractères, ce qui est absolument énorme, surtout pour un réseau social qui est essentiellement utilisé sur smartphone. Pour Elon Musk, c'est une évolution inévitable pour l'avenir du réseau social, de plus le milliardaire sait que beaucoup de personnes attendent impatiemment cette hausse de la limitation de caractères dans les tweets.

Ce changement du nombre maximal de caractères sera le second dans l'histoire de Twitter. La précédente direction avait pris la décision à l'unanimité de faire progresser le plafond de 140 à 280 caractères, ce qui est nettement plus confortable pour les personnes qui n'arrivent jamais à faire des textes courts. Avec Elon Musk, on voit les choses en plus grands en passant de 280 caractères à 4 000 !

Comment cela va-t-il se passer ?

Allons-nous vraiment avoir un tweet de 4 000 caractères à faire défiler dans notre page d'accueil quand on ouvrira l'application sur notre iPhone ? Rassurez-vous, ce ne sera pas le cas. En réalité, les tweets de 4 000 caractères apparaîtront comme les autres et ils occuperont la même place sur notre écran, Elon Musk souhaite introduire dès le mois prochain un lien "En savoir plus". Quand l'utilisateur appuiera dessus, il sera redirigé vers une page qui lui donnera l'accès à l'intégralité du texte !



Elon Musk explique aussi vouloir dans ce nouveau format la possibilité de mettre des mots ou des phrases en gras, italique, souligné ... Et même l'agrandissement de la taille de la police. Autrement dit, on pourra carrément publier un article complet sur Twitter. Est-ce que cette nouvelle approche sera utilisée par les médias pour leurs news ? Ce n'est pas sûr, car l'objectif de la présence d'un média sur Twitter reste quand même d'obtenir plus de visibilité sur son site internet.

Qu'en disent les fidèles de Twitter ?

Certains utilisateurs de Twitter ont exprimé leur mécontentement et inquiétude quant à l'ajout à venir des tweets aux 4 000 caractères maximum. Ces utilisateurs ont déclaré que la brièveté des tweets est ce qui distingue Twitter d'autres plateformes telles que Facebook. Beaucoup n'acceptent pas que Twitter vienne concurrencer le réseau de Mark Zuckerberg sur la taille des publications.



Avec cette nouvelle stratégie, Elon Musk prend un très grand risque. Est-ce que le pari sera gagnant ? Nous allons rapidement le savoir !



