Twitter : la limite de tweet bientôt à 4 000 caractères, Twitter Blue relancé demain

Twitter va bel et bien augmenter sa limite de caractères de 280 actuellement à 4 000, a confirmé le nouveau PDG de l'entreprise, Elon Musk, sur le réseau social. Cette annonce est une nouvelle étape dans la transformation de la plateforme voulue par le patron de Tesla qui annonçait par exemple cette semaine l'arrivée d'un outil pour savoir si on a été shadowbanned. Et le très attendu Twitter Blue sera relancé demain avec la nouvelle formule.

Twitter va exploser la limite de caractères

En réponse à une question sur la véracité des rumeurs concernant l'intention de Twitter d'augmenter la limite de caractères à 4 000, Elon Musk a tout simplement répondu "Oui", sans fournir d'informations supplémentaires. À l'origine, Twitter avait une limite de caractères de 140 (équivalent à celle des SMS) avant qu'elle ne soit portée à 280 en 2017.

Yes — Elon Musk (@elonmusk) December 11, 2022



Les détails autour de l'augmentation de la limite de caractères ne sont pas encore connus, mais les récents tweets de Musk ont permis de comprendre qu'il souhaite éviter que les utilisateurs postent des images de document et éviter également les fils de dizaines de tweets d'affilée, comme ce qui se passe par exemple lors de la divulgation de chaque épisode Twitter Files. Passer de 280 à 4000 caractères devrait être largement suffisant dans 99% des cas, faisant passer Twitter à une nouvelle ère.

Twitter Blue 2.0 lancé demain

Twitter a annoncé au cours du week-end qu'il prévoyait de relancer son service d'abonnement Twitter Blue lundi, qui offrira aux utilisateurs une coche bleue vérifiée et d'autres avantages tels que la possibilité de modifier les tweets et de télécharger des vidéos en plus haute résolution.

Twitter a également annoncé qu'il commencera à remplacer le label "Officiel" pour les marques et autres comptes notables par une coche dorée pour les entreprises, tandis qu'une coche grise pour les comptes gouvernementaux et multilatéraux commencera à être déployée plus tard dans la semaine.



De plus, les abonnés à Blue verront à terme 50 % de publicités en moins que les non-abonnés, pourront publier des vidéos plus longues, bénéficieront de tweets prioritaires dans la section des réponses, des mentions et de la recherche, et auront un accès anticipé à d'autres nouvelles fonctionnalités au fil du temps.



Twitter Blue sera relancé avec un prix plus élevé de 11 € par mois pour les utilisateurs d'iPhone, de quoi compenser la commission de 30 % prélevée par Apple sur les achats intégrés. Les utilisateurs passant par le site web payeront 8 euros.

