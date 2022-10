Twitter ajoute la possibilité de modifier un tweet pour les abonnés Blue de plusieurs pays

L'une des nouveautés majeures à venir sur le réseau social Twitter, c'est la possibilité de modifier un tweet qui est déjà en ligne. L'entreprise a conscience que les utilisateurs réguliers attendent cela depuis très longtemps et c'est en partie pour cela que Twitter a fait le choix de réserver cela (pour le moment) uniquement à ses membres Blue.

Les utilisateurs de Twitter Blue au Canada, en Australie et en Nouvelle-Zélande ont désormais accès à la fonctionnalité "Modifier un tweet" à partir d'aujourd'hui, a révélé l'entreprise. Les utilisateurs peuvent utiliser cette fonctionnalité pour modifier le contenu d'un tweet après sa mise en ligne. Cette nouveauté est fantastique pour les fautes de frappe qui incitaient à supprimer puis republier le tweet, ce qui pouvait parfois être frustrant, surtout si le tweet avait rencontré du succès avec plusieurs retweets et/ou likes.



À l'heure actuelle, Twitter ne considère plus que l'édition des tweets est en phase de bêta, il s'agit pour le réseau social d'une fonctionnalité qui est dorénavant assez mature pour être déployée dans un pays tout entier.

Peut-on espérer un lancement en France dans les prochains mois ? Pour le moment, la fonctionnalité n'est disponible que dans les trois pays cités en début d'article. Les États-Unis n'ont même pas encore accès à l'édition alors que les Américains sont en général les grands privilégiés des nouveautés sur Twitter !



L'édition des tweets arrivera à coup sûr chez nous, mais cela se fera probablement dès 2023 et pas avant. Twitter estime que la fonctionnalité est sûre, mais celle-ci fait toujours l'objet d'une surveillance pointilleuse pour détecter tout type d'abus qui pourraient induire en erreur les utilisateurs. Ce qui explique le déploiement "timide" à l'international.

La modification des tweets comporte quelques inconvénients qui ont volontairement été mis en place par le réseau social. Les membres Twitter Blue ne peuvent pas, par exemple, modifier les tweets 30 minutes après la publication. Chaque tweet ne peut être mis à jour qu'un nombre limité de fois et Twitter affichera une liste avec toutes les modifications qui ont été réalisées. Les métadonnées des tweets modifiés seront également accessibles aux clients Twitter tiers via la nouvelle API v2.



Autrement dit, si vous publiez un tweet pertinent, que celui-ci se fait retweeter des centaines de fois puis que vous l'éditez pour un contenu insultant ou provocateur, les utilisateurs pourront voir qu'à la base, il ne s'agissait pas d'un tweet de ce type.

Edit Tweet is rolling out! And with that, edited Tweet metadata is now available on the Twitter API v2 so that you can begin to retrieve edited Tweets and the associated history and fields.https://t.co/RHVB83emI6