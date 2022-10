TikTok ajoute plusieurs outils pour modifier ses vidéos à la perfection

Avec sa dernière mise à jour, TikTok souhaite devenir un éditeur vidéo de base. De nombreuses nouvelles fonctionnalités permettent à l'utilisateur d'avoir une liberté de création jamais atteinte sur l'application.

TikTok muscle son jeu

Pas plus tard qu'hier, TikTok a annoncé le déploiement d'une toute nouvelle mise à jour qui devrait plaire aux créateurs. Cette MAJ apporte de nouveaux outils pour modifier et ajuster ses vidéos à la perfection.



Une fois installée, cette nouvelle version permet de contrôler le son, l'image et le texte de manière plus complète, sans avoir besoin de se rendre sur une application tierce supplémentaire, selon TikTok.



Il est maintenant possible d'empiler, de couper et même de diviser des vidéos et des musiques. L'ajout et la modification d'un texte dans un clip devient plus simple et une nouvelle option permet de superposer des images sur les vidéos. Une sorte d'image dans l'image, un peu comme ce que propose Snapchat.



D'autres options ajoutées via cette mise à jour :

modifier la vitesse de la vidéo

faire pivoter ou zoomer dans un clip

ajouter un effet sonore

La suite

Dans un futur proche, le réseau social ajoutera le mode Photo qui devrait permettre aux utiliszteurs de partager des images de haute qualité avec une bande-son par-dessus. Le nombre maximum de caractères dans la description sera également revu à la hausse.



La mise à jour est actuellement déployée dans la plupart des régions du monde dont la France. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil de temps en temps dans les mises à jour d'applications dans l'App Store.

Télécharger l'app gratuite TikTok : Ça commence avec toi