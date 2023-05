Twitter : plusieurs évolutions à venir concernant les vidéos

Depuis l'arrivée d'Elon Musk aux commandes, beaucoup de choses ont bougé chez Twitter. S'il y a eu des nouveautés qui ont été critiquées, on retrouve aussi beaucoup d’avancées positives qui ont amélioré l'expérience utilisateur. Plusieurs évolutions ont eu lieu en ce qui concerne les vidéos : allongement de la durée maximale, du 1080p pour les membres Blue... D'autres changements vont bientôt débarquer, on vous dit tout !

De nouvelles informations viennent d'arriver à propos des vidéos Twitter

Twitter a toujours été un réseau social qui a mis en avant l'écrit, cependant, sous l'ère Elon Musk, on retrouve une nouvelle stratégie de contenu : les vidéos. Le milliardaire n'a pas l'intention de transformer le réseau social en un nouveau TikTok, toutefois, on repère quelques améliorations notables comme l'augmentation de la durée d'une vidéo pour les membres Blue ou encore le défilement d'une vidéo de bas en haut comme sur TikTok.



Si on pensait avoir tout vu à propos des évolutions pour les vidéos, Twitter nous réserve encore d'autres surprises. Andrea Conway, concepteur de produits senior du réseau social, a présenté il y a quelques heures un nouveau menu d'options moderne pour les vidéos. Celui-ci vous permettra de réaliser plusieurs actions et même de... télécharger une vidéo !

Comme vous pouvez le voir ci-dessus, les utilisateurs auront un accès rapide à :

La légende de la vidéo (pour l'activer ou la désactiver)

À la lecture rapide

Au partage de la vidéo

Au téléchargement de la vidéo (on imagine qu'il sera possible pour les créateurs de contenu de désactiver cette fonctionnalité)

Au signalement de la vidéo

Sur Twitter, plusieurs de ces fonctionnalités sont déjà disponibles, mais il peut être difficile de les trouver. Cette avancée démontre l'intention de Twitter de prendre la vidéo plus au sérieux afin de concurrencer d'autres sites comme TikTok et YouTube.



Andrea Conway a également informé certains utilisateurs Twitter que ce n'était que le début, d'autres nouveautés comme le choix de la résolution ou encore la Picture-in-Picture allaient bientôt arriver dans de futures mises à jour.



En ce qui concerne le déploiement de ce nouveau menu (dans l'image ci-dessus), c'est pour l'instant silence radio. On imagine que celui-ci est toujours en cours de développement et qu'il débarquera dans les prochaines semaines sur iOS et Android. On apprécie forcément cette belle évolution, le bouton de téléchargement va probablement plaire à beaucoup d'utilisateurs !

excited to start doing more with media on twitter pic.twitter.com/ctOVYAYHfZ — Andrea Conway (@ehikian) May 25, 2023

Télécharger l'app gratuite Twitter