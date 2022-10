Twitter vous propose d'ajouter des GIF, des images et vidéos dans le même tweet

Depuis toujours, Twitter proposait à ses utilisateurs d'ajouter un GIF, une image ou une vidéo, cependant cela devait se faire sous forme de choix, car un tweet ne peut pas comporter les 3 contenus différents en même temps. Bonne nouvelle, la politique du réseau social change enfin à ce sujet, nous pouvons maintenant combiner plusieurs types de médias en simultané dans un tweet.

Twitter voit les choses différemment

Au début du mois de juillet, Twitter a organisé un petit test réunissant plusieurs utilisateurs (sélectionné au hasard) pour leur permettre d'ajouter plusieurs types de contenus dans un tweet. En regardant les résultats du test, Twitter s'est rendu compte que les utilisateurs appréciaient d'avoir plus de liberté et surtout n'hésitez pas à utiliser fréquemment l'ajout de plusieurs contenus.



Face au succès de ce test, Twitter a décidé de déployer pour tout le monde la possibilité d'ajouter un GIF, une vidéo et une photo dans le même tweet.

Dans un billet de blog, le réseau social explique :

Nous sommes toujours à la recherche de nouvelles façons passionnantes d'aider les créateurs à partager davantage et à être vus. Mélanger différents types de contenu visuel en un seul Tweet permet aux créateurs de s'exprimer au-delà de 280 personnages et leur donne plus de façons de raconter leur histoire.

Il n'y a pas besoin de beaucoup de préparation pour tweeter plusieurs contenus multimédias en simultané. Il vous suffit de sélectionner les fichiers multimédias (images, vidéos, GIF, etc.) comme vous le faites d'habitude pour les ajouter à votre tweet. Néanmoins, il existe des contraintes. Il y a une limite de quatre pièces jointes par tweet, et cette fonctionnalité n'est actuellement accessible que via l'application officielle de Twitter pour iOS et Android.



À noter que cette nouveauté est visible sur iPhone, Android ainsi que sur la version web. Cependant, ça ne fonctionne pas encore sur les tweets intégrés sur les sites internet, comme vous pouvez le constater ci-dessous avec l'essai qu'on a réalisé, c'est le premier contenu qui est visible, les deux autres ne le seront pas tant que vous n'aurez pas été sur Twitter pour voir le tweet.

Ah oui ça fonctionne !

On peut ajouter une image, une vidéo et un GIF dans le même tweet 😄 pic.twitter.com/C2rjoPVr7x — iPhoneSoft.fr (@iphonesoft_fr) October 6, 2022

whoa, it works



now everyone can mix GIFs, videos, and images in one Tweet, available on iOS and Android pic.twitter.com/LVVolAQPZi — Twitter (@Twitter) October 5, 2022

Télécharger l'app gratuite Twitter