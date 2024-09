YouTube va ajouter les « Notes », une zone de contexte pour les vidéos

YouTube est une plateforme fantastique pour découvrir de nouvelles vidéos sur une multitude de thématiques. Cependant, comme toutes les plateformes où des millions de créateurs peuvent s’exprimer librement, il y a des dérives comme les fausses informations qui se répandent à grande vitesse. Si la modération de YouTube est très efficace en cas de signalement, une petite aide de la communauté pour remettre les choses dans leur contexte serait la bienvenue. C’est justement là qu’entre en jeux les « Notes », une nouvelle fonctionnalité qui reprend trait pour trait les « Community Notes » de X.

YouTube teste « Notes »

YouTube continue d’innover avec une nouvelle fonctionnalité expérimentale, baptisée « Notes », qui permet aux utilisateurs d’ajouter du contexte et des informations pertinentes sous les vidéos. Cette initiative vise à offrir une meilleure compréhension du contenu publié sur la plateforme et à lutter contre la désinformation. Ce matin, elle testait les publicités côté serveur.



Les « Notes » de YouTube rappellent la fonctionnalité Community Notes du réseau social X. Elles permettent aux utilisateurs de fournir des précisions, corriger des erreurs ou ajouter des informations contextuelles aux posts, ce qui offre ainsi une transparence et une vérification collaborative du contenu.

Les « Notes » de YouTube pourront être utilisées pour divers objectifs, notamment :

Clarifier des parodies afin de ne pas induire les spectateurs en erreur.

Indiquer que certaines séquences, bien qu’actuelles, sont en réalité anciennes.

Dénoncer un montage trompeur ou l’utilisation malveillante de l’intelligence artificielle.

Comme sur X, les notes de YouTube n’auront aucune vocation à débattre ou même donner son opinion, l’espace commentaire sous les vidéos restera l’endroit pour ce type d’interaction. D’après les équipes de YouTube, cette fonction est essentielle pour combattre la désinformation, surtout avec les élections présidentielles américaines de fin 2024.

Déploiement et phase de test

Dans un premier temps, la fonctionnalité sera disponible aux États-Unis et en anglais, avant de s’étendre au niveau mondial. La phase de test initiale permettra de reconnaître et corriger les erreurs potentielles et de vérifier la fiabilité de cette nouvelle option.



Un nombre limité d’utilisateurs, ayant une chaîne YouTube active et respectant les règles de la plateforme, seront invités à écrire des notes. Les téléspectateurs américains commenceront à voir ces notes apparaître sous les vidéos dans les semaines et mois à venir.



Les notes seront évaluées par des tiers éligibles au programme, qui jugeront de leur utilité et exactitude. YouTube utilisera un puissant algorithme pour déterminer quelles notes seront publiées, basé sur les évaluations reçues.



Avec l’introduction des « Notes », YouTube s’engage à renforcer la transparence et à réduire la propagation de la désinformation sur sa plateforme. Cette initiative pourrait jouer un rôle crucial à l’approche des élections présidentielles américaines de 2024, en garantissant que les informations diffusées soient fiables et vérifiées. Bien sûr, les notes de YouTube ne veulent pas dire que la modération de la plateforme prendra des vacances, celle-ci sera toujours active, mais aura moins de travail grâce à cette fonctionnalité !

