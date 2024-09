YouTube a peut-être trouvé la solution miracle pour lutter contre les bloqueurs de publicités

Comme beaucoup d’autres sites, YouTube est principalement financé par les publicités, celles-ci rapportent largement plus que les abonnements YouTube Premium. Malheureusement, la filiale de Google fait face depuis plusieurs années à une croissance impressionnante des bloqueurs de publicités qui sont utilisés principalement sur les PC et les Mac. Pour contourner ce phénomène, YouTube poursuit ses efforts visant à empêcher le fonctionnement des bloqueurs de publicité. SponsorBlock, l’un des bloqueurs les plus populaires a détecté que YouTube a une nouvelle technique pour stopper les bloqueurs de publicités, une information confirmée par YouTube !

YouTube aurait-il enfin trouver la recette pour contrer les bloqueurs de publicités ?

YouTube semble avoir franchi une étape décisive dans la lutte contre les bloqueurs de publicités, une pratique qui nuit considérablement à ses revenus financiers. SponsorBlock, un des bloqueurs de publicité les plus populaires, a récemment annoncé que YouTube expérimente l’injection de publicité côté serveur, une technique qui pourrait révolutionner la diffusion des annonces et contourner les logiciels de blocage.



L’injection de publicité côté serveur est une méthode qui insère les publicités directement depuis les serveurs de YouTube, rendant leur détection et leur blocage beaucoup plus difficiles pour les logiciels inclus dans les navigateurs. Contrairement à l’injection côté client, où les annonces sont intégrées au moment de la lecture de la vidéo, l’injection côté serveur rend les publicités indissociables du contenu vidéo dès leur origine.

Actuellement, cette expérimentation ne touche qu’un groupe restreint d’utilisateurs. YouTube cherche à vérifier l’efficacité de cette méthode et à s’assurer qu’elle n’impacte pas trop l’expérience utilisateur. YouTube a confirmé ce test, indiquant qu’il vise à améliorer les performances et la fiabilité de la diffusion de contenu et de publicités vidéo.



Selon SponsorBlock, cette technique perturbe les horodatages des vidéos, compliquant encore plus la tâche des logiciels de détection et de blocage des annonces. Avec cette méthode, les bloqueurs de publicité ont plus de difficultés à identifier les segments de publicité à éliminer.



Google reconnaît que cette mise à jour peut offrir une expérience de visionnage moins optimale pour les utilisateurs de bloqueurs de publicité. Néanmoins, la firme de Mountain View réaffirme que ces bloqueurs enfreignent les conditions d’utilisation de YouTube et encourage les utilisateurs à souscrire à YouTube Premium pour une expérience sans publicité.



La lutte entre YouTube et les développeurs de bloqueurs de publicité est constante. Chaque amélioration technologique d’un côté entraîne une réponse de l’autre depuis des années. Est-ce que ça le sera aussi cette fois-ci ? Ce n’est pas sûr…



L’injection de publicité côté serveur pourrait bien être la solution miracle de YouTube pour lutter contre les bloqueurs de publicité, du moins dans les vidéos. En attendant, Google continue de promouvoir son offre YouTube Premium comme la meilleure alternative pour une expérience sans publicité. De la même manière sur iSoft, nous avons une solution payante pour nous aider à tenir en passant par l'application. Si vous bloquez toutes les publicités, les sites gratuits disparaîtront, ce qui a déjà commencé.

