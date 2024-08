iSoft 9.1 : animations, effets, lu / non lu et corrections de bugs (màj : 9.1.2)

Près de deux mois après la refonte totale de notre application, iSoft passe à la version 9.1, une mise à jour importante qui s'attarde beaucoup sur l'interface, tout en ajoutant une fonctionnalité demandée. Sans oublier les traditionnels correctifs pour satisfaire nos exigeants lecteurs, toujours plus nombreux.

Les nouveautés d'iSoft 9.1

Si l'application 9.0 était très stable et agréable, en témoigne vos nombreux commentaires élogieux, elle manquait un peu de vie. Nous avons travaillé sur ces petits détails qui font la différence, comme l'ajout de vibrations et d'animations pour certaines actions. Le changement le plus notable reste cependant le carousel des articles "à la une", plus beau et plus lisible que jamais. Ceux qui ont possédé un iPod ou les premiers iPhone devraient reconnaître le "Coverflow".

Pour ce qui est des nouvelles fonctionnalités, nous avons ajouté la possibilité de marquer un article "lu" ou "non lu" depuis la liste, avec un balayage de droite à gauche, comme dans l'application Mail d'Apple.

Grosse mise à jour 9.1 esthétique avec des animations, des effets et plus encore. Sans oublier la possibilité de marquer un article comme lu / non lu depuis la liste, ainsi que plusieurs correctifs de bugs !

Voici tous les changements apportés :

Un nouveau carousel avec style "coverflow"

Effet d'apparition sur la liste des commentaires

Effet d'apparition sur les images de la liste d'article

Effets sur le formulaire de commentaire

Couleurs des commentaires revues

Gestion du "Lu" / "Non lu" sur la liste d'article

Correction d'un bug lors de la suppression d'un favori

Correction du bug "répondre à un commentaire"

Effet au tap sur le bouton favori

Effet sur les pictos des vues "favoris" et "commentaires" vides

Retours haptiques à différents endroits

Baisse de la fréquence de la publicité

Une application téléchargée près de 500 000 fois

Pour le reste, vous retrouverez tout ce qu'on a présenté début mars avec iSoft v9, une application réécrite de zéro en SwiftUI et optimisées pour tous les appareils, dont le Vision Pro.



Par rapport au site, l'app iSoft permet de recevoir des notifications, d'avoir des widgets sur l'écran d'accueil et l'écran verrouillé, de gérer ses favoris, de changer l'icône de l'app, de forcer le mode sombre et plus encore comme la consultation hors-ligne des derniers articles ou bien de changer la forme des icônes. Certaines options nécessitent un achat intégré pour aider l'équipe.



Voici un petit aperçu en vidéo :

La nouvelle version de l’app iSoft est arrivée ! Téléchargez vite la 9.1 !https://t.co/ijk1XWbbzZ pic.twitter.com/BFJQYsdjcB — iPhoneSoft.fr (@iphonesoft_fr) April 28, 2024

Depuis 2008, nous nous efforçons de proposer un contenu le plus riche possible, avec un accès facile et rapide sur le web et via l'application qui est compatible avec l'iPhone, l'iPad, le Mac et le Vision Pro. Alors n'oubliez pas de passer à "Premium" pour vous débarrasser de la publicité et supporter l'équipe qui fait un travail formidable tout au long de l'année.





La version 9.1.1 corrige quelques soucis dont l'affichage en mode paysage et les dates affichées pour les appareils dans d'autres fuseaux horaires. De plus, nous avons ajouté un aperçu simplifié des articles via un appui long.



La version 9.1.2 corrige un problème au lancement de l'app sur Mac Apple Silicon. Elle améliore aussi les performances sur les listes d'articles.

