YouTube va supprimer la barrière de la langue dans les vidéos grâce à l'IA

En 2023, l'intelligence artificielle est partout, elle vous permet d'écrire des CV, de réaliser des programmes sportifs comme un vrai coach, de répondre à des questions de connaissances générales, de traduire du texte... Plus le temps passe et plus l'expérience va loin et repousse les limites. YouTube vient de dévoiler son intention de proposer prochainement à ses utilisateurs un doublage en plusieurs langues !

YouTube veut supprimer la barrière de la langue

Aujourd'hui, quand vous regardez une vidéo sur YouTube, vous avez la possibilité d'activer sur de nombreuses vidéos des sous-titres qui se génèrent automatiquement dans votre langue. Cette approche très souvent imprécise et lente peut apporter une certaine frustration aux personnes qui ne comprennent pas la langue parlée dans la vidéo. Depuis longtemps, YouTube propose à ses créateurs d'ajouter des doublages grâce à plusieurs pistes audio supplémentaires. Malheureusement, très peu de YouTubers font cela, car cela nécessite l'intervention de personnes qui parlent couramment le français, l'italien, l'espagnol, le russe... Cela peut très vite coûter cher au YouTuber !



L'une des récentes idées de YouTube serait de supprimer complètement la barrière de la langue en permettant à ses créateurs de contenus d'ajouter des doublages automatiques en plusieurs langues grâce à l'intelligence artificielle.

Le résultat pourrait être très bluffant, car imaginons un YouTuber français qui souhaite améliorer la portée de ses vidéos, il pourrait ajouter une piste audio traductrice en anglais, portugais, allemand... Cela permettrait à n'importe qui dans le monde de regarder sa vidéo et de comprendre ce qu'il dit sans sous-titrage.

Comment YouTube va s'y prendre ?

Sans grande surprise, YouTube ne va pas avancer tout seul sur ce projet. En réalité, les équipes de la filiale de Google se sont récemment projeté sur une collaboration avec Aloud une intelligence artificielle spécialisée dans le doublage en plusieurs langues. Le principe de cette IA est simple : elle utilise la reconnaissance vocale, la traduction automatique, la synthèse vocale et l'alignement automatique pour réaliser le doublage audio et la traduction vidéo. En collectant des données multilingues, l'IA convertit l'audio en texte, traduit le texte dans la langue cible, le synthétise en audio et le synchronise avec la vidéo.



Le résultat est particulièrement impressionnant, car un YouTuber qui parle en anglais face à une caméra peut obtenir une traduction de sa voix dans une autre langue prise en charge par Aloud. Le rapprochement entre YouTube et cette nouvelle intelligence artificielle a déjà commencé, la célèbre plateforme de vidéos en ligne a déjà donné l'accès à ce nouvel outil à plusieurs centaines de YouTubers populaires.

Pour l'instant, l'IA ne sait doubler qu'en anglais, portugais et espagnol, l'objectif des équipes d'Aloud, c'est évidemment d'évoluer vers de nouvelles langues afin que l'IA puisse parler en n'importe quelle langue. Voici ci-dessous une vidéo montrant à quel point le projet est sérieux et à un stade avancé.

