YouTube veut vous empêcher de voir des vidéos si vous utilisez un bloqueur de pub

Que ce soit pour les sites internet ou les plateformes de vidéos en ligne comme YouTube, les logiciels et extensions qui bloquent les publicités sont un véritable fardeau qui génère des pertes colossales chaque année. Comme il est quasiment impossible d'arrêter ce phénomène croissant, YouTube a décidé de passer à une méthode plus stricte !

Pas de publicités ? Pas de vidéo !

Après plusieurs années sans trouver de réelles solutions contre les bloqueurs de publicités, YouTube passe à l'offensive avec les utilisateurs gratuits qui contournent les publicités avant et pendant la lecture des vidéos. Si vous utilisez régulièrement YouTube avec un bloqueur de publicité, vous allez avoir dans peu de temps un message d'avertissement indiquant que vous risquez de perdre l'accès aux vidéos sur l'appareil que vous utilisez.

L'utilisateur u/Reddit_n_Me sur Reddit a expliqué avoir eu un message pour le moins étonnant et inattendu, celui-ci lui stipulait que YouTube avait détecté l'action d'un bloqueur de publicité sur les trois dernières vidéos qu'il avait regardées. Dans ce message, la plateforme de vidéos appartenant à Google précise que les publicités permettent à YouTube de rester gratuit pour des milliards de personnes à travers le monde.



Sans grande surprise, YouTube invite l'utilisateur à souscrire à l'abonnement YouTube Premium pour avoir une expérience complète sans publicités. Ce type d'approche devrait s'accélérer dans peu de temps sur YouTube, les dirigeants de la plateforme souhaitent à tout prix que les pertes générées à cause des bloqueurs de publicités cessent le plus rapidement possible afin de retrouver la stabilité financière d'avant l'apparition de ce type de système. C’est d’ailleurs en grande partie le blocage des publicités qui menace des milliers de sites comme le nôtre depuis des années…

