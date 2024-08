YouTube : une minuterie à venir pour ne plus s’endormir devant des vidéos

Si beaucoup de personnes s’endorment tard le soir devant des contenus sur des plateformes de streaming comme Netflix, il arrive aussi qu’on puisse s’endormir devant des vidéos YouTube qui durent longtemps ou qui s’enchaînent les unes après les autres. Pour régler ce problème qui provoque une consommation électrique et utilise de la bande-passante inutilement, YouTube va bientôt proposer une solution !

YouTube va lancer un minuteur à régler avant de se coucher

YouTube continue d’innover pour offrir à ses utilisateurs des expériences toujours plus personnalisées et pratiques. Dans cette optique, la plateforme teste actuellement une nouvelle fonctionnalité réservée à ses abonnés Premium : une minuterie de veille. Cette nouveauté pourrait bien changer la façon dont les utilisateurs consomment du contenu, surtout ceux qui aiment s’endormir en regardant des vidéos.



La minuterie de veille, actuellement en phase de test, permet de définir une durée précise après laquelle la vidéo en cours se met automatiquement en pause. Grâce à cette fonctionnalité, plus besoin de craindre que la vidéo ne continue de tourner toute la nuit, ce qui pourrait non seulement perturber votre sommeil, mais aussi consommer inutilement de l’énergie.

Cette nouvelle fonctionnalité se révèle particulièrement intéressante pour les utilisateurs d’Apple TV 4K et HD. En effet, après la mise en pause de la vidéo, ces appareils basculent automatiquement sur des écrans de veille avec des paysages, puis passent en veille prolongée. Si votre téléviseur ou vidéoprojecteur est compatible HDMI CEC, l’appareil s’éteindra lui aussi automatiquement. Ainsi, vous évitez de laisser votre équipement allumé toute la nuit.

Des paramètres ajustables pour répondre à vos besoins

La minuterie de veille est accessible via le menu Paramètres du lecteur vidéo sur YouTube. Plusieurs durées de pause sont disponibles pour répondre aux besoins de chacun : 10, 15, 20, 30, 45, ou 60 minutes. De plus, une fenêtre apparaît lorsque la vidéo se met en pause, vous offrant la possibilité de prolonger la minuterie si vous le souhaitez (au cas où vous n’êtes pas encore endormi).

Disponibilité de la fonctionnalité

Les tests de cette nouvelle fonctionnalité seront disponibles jusqu’au 2 septembre. À partir du 3 septembre, si l’équipe de YouTube juge que la minuterie de veille est pertinente et a répondu aux attentes des utilisateurs, elle sera déployée pour tous les abonnés YouTube Premium. Pour ceux qui souhaitent tester cette fonctionnalité dès maintenant, il suffit de se rendre sur le site YouTube.com/news.



Cette nouvelle fonctionnalité pourrait bien devenir un incontournable pour tous ceux qui aiment s’endormir devant YouTube, elle offre un contrôle optimal sur la durée de visionnage tout en favorisant des habitudes de consommation plus responsables.



