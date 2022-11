Twitter va chiffrer les messages directs grâce à Signal et ajouter un chat audio / vidéo

Le nouveau propriétaire de Twitter, Elon Musk, a fait part publiquement de son désir d'améliorer le fonctionnement des messages directs du réseau social. Lors d'une réunion avec les employés hier, il a expliqué exactement à quoi s'attendre dans les prochains mois. Le réseau à l'oiseau bleu va également ajouter un chat audio / vidéo.

La vie privée avant tout !

Lundi, au siège de Twitter à San Fransisco, Elon Musk a expliqué aux employés que la société allait chiffrer les DM et travailler à l'ajout d'appels vidéo et vocaux également protégés de bout en bout, selon un enregistrement de la réunion obtenu par The Verge.



Musk a ainsi déclaré :

Nous voulons permettre aux utilisateurs de communiquer sans se préoccuper de leur vie privée, [ou] sans s'inquiéter d'une violation de données chez Twitter entraînant la diffusion de tous leurs DM sur le web, ou penser que quelqu'un chez Twitter pourrait espionner leurs DM. Cela ne va évidemment pas être cool et c'est déjà arrivé plusieurs fois auparavant.

Elon Musk fait certainement référence aux déboires précédents. En 2018, Twitter a averti qu'un certain nombre de DMs entre les entreprises et leurs clients était exposés et visibles par des personnes extérieures depuis plus d'un an.



Au fil des ans, Twitter a donné le coup d'envoi puis a mis en pause le projet des DMs cryptés à plusieurs reprises. Mais aujourd'hui, Musk est déterminé à faire du chiffrement une priorité absolue pour la vision qu'il appelle Twitter 2.0.

Je ne devrais pas pouvoir regarder les DM de qui que ce soit, même si quelqu'un m'a mis un pistolet sur la tempe.

Signal va aider Twitter

Il a ensuite fait l'éloge de Signal, l'application de chat sécurisé qui est gérée comme un organisme à but non lucratif. Il a dit qu'il avait parlé avec son créateur, Moxie Marlinspike, qui est maintenant "potentiellement prêt à aider" à chiffrer les messages directs de Twitter.

Ironiquement, Moxie Marlinspike travaillait chez Twitter et voulait crypter les messages DM il y a plusieurs années, mais cela lui a été refusé et elle a créé Signal.

Musk a poursuivi en disant que "nous voulons aussi avoir la possibilité de faire du chat vocal et vidéo via les DM". Il a reconnu que Signal nécessite le partage d'un numéro de téléphone pour démarrer un fil de discussion et que, grâce à son système de comptes, Twitter peut faciliter les appels sécurisés "afin que vous n'ayez pas à donner votre numéro de téléphone à quelqu'un." Signal a déclaré depuis 2020 qu'il travaille également pour ne plus dépendre des numéros de téléphone, bien qu'il n'ait pas encore déployé une solution.



En tout cas, il ne se passe pas un jour sans une nouvelle information chez Twitter. Le réseau social est en train de faire sa révolution depuis son rachat pour 44 milliards de dollars.

