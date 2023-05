Twitter : amélioration des DM et bientôt les appels audio et vidéo

Elon Musk n'a pas racheté Twitter pour se tourner les pouces et profiter des acquis de la précédente direction. En réalité, Musk veut que Twitter change en profondeur par sa politique de modération, mais aussi par ses fonctionnalités. Le célèbre réseau social a lancé cette nuit une nouvelle mise à jour qui améliore les messages privés (DM) et qui prépare l'arrivée d'une nouvelle fonctionnalité qui va directement concurrencer les messageries instantanées du type WhatsApp.

L'un des souhaits d'Elon Musk avec Twitter, c'est que le réseau social progresse petit à petit vers des fonctionnalités qu'on peut retrouver sur des applications comme WhatsApp, Facebook Messenger, Signal... En effet, le nouveau patron estime que Twitter pourrait devenir à court terme une application qui favorisera la communication avec ses proches ou même d'autres tweetos que vous ne connaissez pas forcément.



Dans peu de temps, les utilisateurs Twitter pourront profiter des appels audio et vidéo directement depuis l'application iOS. Deux boutons qui permettront de lancer une conversation téléphonique/visio apparaîtront prochainement dans les conversations privées. L'avantage que proposera Twitter comparé à d'autres applications sur l'App Store qui misent sur les appels audio/vidéo, c'est que l'échange se fera via le @ des utilisateurs, votre correspondant n'obtiendra pas votre numéro de téléphone si vous déclenchez un appel.

Dès aujourd'hui, les utilisateurs Twitter vont pouvoir bénéficier des DM cryptés afin d'augmenter la sécurité lors des échanges écrits. Comme pour n'importe quelle application qui propose la même chose, les seules personnes qui pourront voir la conversation seront l'expéditeur et le destinataire, en cas d'interception de la conversation, celle-ci sera illisible.



Les DM chiffrés avaient été évoqués par l'ancienne direction, mais le projet n'avait jamais vu le jour. Aujourd'hui avec Elon Musk, les innovations vont plus vite et les nouveautés se déploient en seulement quelques semaines.

Dès que les DM cryptés seront déployés, vous aurez la mention "Les messages sont cryptés. En savoir plus" en tête de la conversation. Les utilisateurs auront accès à cette page qui est encore vierge, mais qui aura pour but de préciser l'intérêt des messages cryptés et les engagements du réseau social afin de proposer une confidentialité maximale.

With latest version of app, you can DM reply to any message in the thread (not just most recent) and use any emoji reaction.



Release of encrypted DMs V1.0 should happen tomorrow. This will grow in sophistication rapidly. The acid test is that I could not see your DMs even if…