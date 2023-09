Twitter (X) réservera les appels audio et vidéo aux membres premium

L'une des difficultés qu'a eues Elon Musk jusqu'à aujourd'hui, c'est de convaincre les utilisateurs de Twitter (X) de souscrire à l'abonnement X Premium. La raison est simple, en dehors de quelques fonctionnalités intéressantes qui offrent une meilleure expérience utilisateur sur le site et l'application, il n'y a pas de réelle valeur ajoutée comme un accès à des musiques en streaming, à des contenus vidéos originaux, à des podcasts... Toutefois, la nouvelle direction de Twitter (X) a plus d'un tour dans son sac, l'une des fonctionnalités phares à venir sera réservée aux membres premium !

Les appels audio et vidéo accessibles uniquement si vous avez la certification

Linda Yaccarino, actuellement à la tête de Twitter (X), a dévoilé l'introduction des appels audio et vidéo au sein de l'application iOS et Android. Les appels seront bientôt une réalité sur Twitter (X), offrant aux utilisateurs une nouvelle dimension pour se connecter et interagir. Cependant, il y a un hic, cette fonctionnalité innovante et très attendue par la communauté ne sera accessible qu'aux détenteurs de l'abonnement X Premium.



Cette information a été révélée par Chris Messina, un expert technologique renommé et investisseur, qui a fouillé le code source de l'application Twitter (X). L'intégration de cette nouvelle fonctionnalité donne aux utilisateurs le pouvoir de décider qui peut les contacter, offrant ainsi des options telles que des utilisateurs certifiés, des abonnés ou même des contacts privilégiés.

De plus, pour les soucieux de la confidentialité, la fonctionnalité peut être activée ou désactivée selon les préférences individuelles. En présentant les appels, qu'ils soient audio ou vidéo, comme un avantage exclusivement premium, Twitter (X) espère clairement encourager davantage d'utilisateurs à s'abonner à l'offre premium sans engagement. Cette stratégie pourrait fonctionner, car le fait qu'un utilisateur ne puisse pas joindre un autre utilisateur en appel audio/vidéo incitera certains membres X Premium à motiver d'autres utilisateurs à souscrire à l'abonnement à renouvellement mensuel ou annuel.



L'abonnement X Premium, auparavant identifié sous le nom de Twitter Blue, offre plusieurs autres améliorations et fonctionnalités exclusives. Cependant, selon certaines études, l'offre premium n'a séduit qu'environ un million d'utilisateurs jusqu'à présent. C'est un chiffre relativement bas, surtout si l'on considère que, d’après une déclaration d’Elon Musk, l’app compte 550 millions d'utilisateurs actifs chaque mois.

À titre de comparaison, l'abonnement Snapchat+ a attiré nettement plus d'utilisateurs, la célèbre application de messagerie a enregistré plus de 5 millions d'abonnés à son abonnement premium. Même son de cloche du côté de Meta Verified qui est plus cher, mais qui arriverait aussi à attirer plus d'utilisateurs que X Premium. Il est vraiment temps qu'Elon Musk et Linda Yaccarino musclent l'offre premium de Twitter (X).



