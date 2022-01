Twitter teste les retweets avec une réaction vidéo

On le sait, les développeurs de Twitter (v8.95.1, 176 Mo, iOS 13.4) travaillent d'arrache-pied pour fournir de nouvelles fonctionnalités sur leur plateforme, et encore plus sur la version mobile. La plateforme iOS semble être la plus privilégiée par l'équipe du réseau social, en témoigne le lancement d'une option actuellement en test.

En effet, pour une poignée d'utilisateurs, il est désormais possible d'effectuer un retweet (partage) avec une réaction en vidéo. Une fonctionnalité qui devrait plaire aux professionnels du milieu, aux créateurs, mais également aux entreprises.

Twitter songerait à lancer des retweets avec une réaction en vidéo

Twitter vient de lancer une nouvelle fonctionnalité dans son application iOS pour un petit groupe d'utilisateurs. Cette dernière permet de retweeter le post de quelqu'un et d'ajouter sa propre réaction vidéo en utilisant sa caméra.

Les vidéos de réaction aux tweets peuvent maintenant commencer sur Twitter ! Test sur iOS : lorsque vous appuyez sur l'icône Retweet, choisissez "Citer Tweet avec réaction" pour créer et personnaliser votre propre Tweet Take - une vidéo (ou une photo) de réaction avec le Tweet intégré.

Le tweet original s'affiche en face de la vidéo enregistrée par l'utilisateur avec une interface qui rappelle celle de Fleets. Reste désormais à savoir si la fonctionnalité va être déployée à grande échelle !

