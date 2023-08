Elon Musk annonce les appels vidéo et audio sur X (Twitter) !

Elon Musk annonce que les appels vidéo et audio vont arriver sur X (anciennement Twitter).



Dans un bref message, dont il a le secret, le propriétaire du réseau social annonce une petite révolution, comme si de rien était : "Les appels vidéo et audio arrivent sur X". Il explique également que la fonctionnalité fonctionne déjà sur iOS, Android, Mac et PC.

Des appels sans numéro de téléphone

Selon Musk, les utilisateurs ne seront pas obligés d'avoir un numéro de téléphone pour utiliser cette fonction. Il poursuit en déclarant que "X est le carnet d'adresses mondial efficace". Cela signifie probablement qu'au lieu d'avoir un numéro de téléphone, comme sur WhatsApp ou un email comme sur FaceTime, un profil Twitter suffit. Le côté technique reste donc assez mystérieuse pour le moment.

Les appels vidéo et audio arrivent sur X :



- Fonctionne sur iOS, Android, Mac et PC

- Pas besoin de numéro de téléphone

- X est le carnet d'adresses mondial efficace



Cet ensemble de facteurs est unique.

Toutefois, l'annonce de la prise en charge des appels vidéo et audio n'est pas très surprenante. Musk a clairement posé les bases pour faire de X une application universelle depuis un certain temps. Outre le changement soudain de nom de Twitter en X, Musk a indiqué que l'application se concentrerait sur "l'audio, la vidéo, la messagerie, les paiements et les opérations bancaires". Justement, nous avons vu la semaine dernière que le patron de Tesla, SpaceX et autre Twitter cherche un partenaire bancaire pour les paiements sans contact.



Pour en revenir aux appels audio et vidéo, la mise en œuvre de cette fonctionnalité soulève quelques craintes. En premier lieu, l'impossibilité de bloquer une personne pourrait engendrer du harcèlement très rapidement. Mais, une fois de plus, il est encore trop tôt pour tirer des conclusions, la nouveauté n'étant pas encore disponible.



En attendant d'en savoir plus, dites-nous si vous trouvez l'idée bonne ou mauvaise dans les commentaires.