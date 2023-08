Elon Musk prépare des paiements à la PayPal dans X

Il l'avait annoncé bien avant le rachat de Twitter, Elon Musk pense depuis longtemps à une meta application capable de tout faire, un peu à la manière de WeChat en Chine. Pour aller plus vite, le fantasque milliardaire s'est offert Twitter. Au-delà de son pari de maintenir une certaine liberté d'expression sur Internet, Elon Musk a l'intention de transformer X (ex Twitter) plutôt rapidement. La prochaine étape semble être les paiements.

PayPal le retour ?

Selon le correspondant principal de FOX Business Network, Charles Gasparino, la bourse américaine est au courant que Musk est en recherche d'un système de paiement à bas coût pour les utilisateurs. Voici ce qu'a déclaré le journaliste de la chaîne :

SCOOP: @elonmusk continues to have conversations w top Wall Street executives on future of @X. Seems to be settling, they tell me, on a new fangled payment system, updated version of @PayPal. It will offer low transactions costs (as opposed to credit cards) & monetize user info — Charles Gasparino (@CGasparino) August 24, 2023

SCOOP : @elonmusk poursuit ses conversations avec des dirigeants de Wall Street sur l'avenir de @X. Ils me disent qu'ils semblent s'orienter vers un nouveau système de paiement, une version actualisée de @PayPal. Il offrira de faibles coûts de transaction (contrairement aux cartes de crédit) et monétisera les informations des utilisateurs.

Un tel service pourrait avoir un sérieux impact sur le secteur des banques et des paiements grâce à la base utilisateurs du réseau social, mais aussi l'expérience du patron dans ce domaine.

PayPal est l'une des anciennes entreprises de Musk, issue de la fusion de Confinity et de la société de banque en ligne X.com du PDG le plus actif du moment. Musk avait en effet déjà le domaine x.com dans son portefeuille. eBay a finalement racheté PayPal en 2002 pour 1,5 milliard de dollars en actions, et Musk a bénéficié d'une entrée d'argent importante puisqu'il détenait plus de 11 % des actions de PayPal. L'argent a été utilisé pour financer d'autres entreprises de Musk, notamment Tesla, SpaceX et SolarCity.

Per an NMLS listing, @X Payments has obtained its money transmission license in Maryland. I expect we'll continue to see more approvals in the coming months as X has overcome the largest hurdles in terms of approvals, the next hardest will be NY Dept. of Finance & California.… pic.twitter.com/e7YaBt4e5R — 𝕏suna Gilfoyle - e/λ⚡️ (@asunapg) August 24, 2023

Le compte @asunapg a ensuite expliqué que X avait déjà trouvé un partenaire dans le Maryland :

La société @X Payments a obtenu sa licence de transmission de fonds dans le Maryland, selon un listing NMLS. Je m'attends à ce que nous continuions à voir d'autres approbations dans les mois à venir, car X a surmonté les plus grands obstacles en termes d'approbations, les prochains plus difficiles seront le ministère des Finances de New York et la Californie.

Reste à savoir sous quelle forme se fera cette transformation de Twitter, pardon X. Rappelons que Musk est un grand partisan des crypto-monnaies telles que le Dogecoin, Tesla et SpaceX ayant déjà accepté le paiement pour des marchandises et même des véhicules. Apple Pay pourrait avoir un nouveau concurrent dans les prochains mois...

