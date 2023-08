Apple Pay est le cinquième moyen de paiement le plus utilisé en Europe et aux États-Unis

Ces dernières années, Apple a mis les moyens pour accélérer le déploiement d'Apple Pay partout dans le monde, mais aussi pour aider à faire connaître son moyen de paiement auprès de ses clients. Tous ces efforts semblent payer, car Apple Pay est très populaire en Amérique du Nord, en Europe, en Afrique, en Asie et en Océanie.

Apple Pay devant Google Pay et Samsung Pay

Une nouvelle étude vient de mentionner la percée d'Apple Pay pour les paiements en boutiques physiques et en ligne, le service de paiement du géant californien est de plus en plus populaire, malgré son manque d'ouverture à d'autres écosystèmes. Comme l'expliquent les chercheurs de l'étude de Merchant Machine, Apple Pay est largement devant Google Pay et Samsung Pay, mais reste (sans surprise) derrière Visa, MasterCard et PayPal qui sont représentés comme les "titans" du paiement électronique.



En Europe, Apple Pay se classe dernier dans le TOP 5, mais n'affiche pas un très grand écart avec ses concurrents devant, ce qui laisse penser que le service de paiement d'Apple pourrait prendre plus de poids à l'avenir :

PayPal : 23,14% de part de marché Visa : 18,73% MasterCard : 10,50% American Express : 6,12% Apple Pay : 5,89%

Si en Europe, PayPal et Visa se sentent plus à l'aise, ce n'est pas le cas dans d'autres continents. En Afrique, Apple Pay est positionné en troisième place devant Amazon Pay et MasterCard, en Asie, Apple Pay se retrouve à la quatrième place devant American Express et très proche de MasterCard.



Globalement, cette étude montre qu'Apple Pay concurrence les géants du paiement, mais semble être aussi prometteur pour l'avenir, on comprend mieux pourquoi Apple investit dans le marketing pour inciter davantage de clients à enregistrer leur carte bancaire dans Wallet et réaliser des transactions en magasin ou sur internet.



L'étude de Merchant Machine affirme qu'Apple Pay est officiellement le 5e mode de paiement le plus populaire au monde. En ce qui concerne le service de paiement de Google, celui-ci est à la traîne à la huitième position avec une part de marché de seulement 4,3% comparé aux 7,37% d'Apple.



Plus le temps passe et plus Apple Pay devrait prendre de l'ampleur, de nouveaux établissements bancaires signent tous les mois des contrats avec Apple et de plus en plus de consommateurs apprennent via des campagnes marketing que ce service peut leur apporter facilité, sécurité et rapidité au moment de passer à la caisse d'un magasin.