Apple Pay : Apple lance une campagne dans les grandes villes avec le soutien des influenceurs

Si pour beaucoup de propriétaires d'iPhone, Apple Pay est une évidence depuis plusieurs années, pour d'autres, ce service de paiement sans contact est inconnu au bataillon. Afin de faire connaître Apple Pay a un maximum de personnes et de booster les transactions dans le monde, Apple a décidé de lancer une gigantesque campagne marketing !

"Payez en toute sécurité avec Apple Pay"

Après une semaine de suspense déclenchée par le hashtag énigmatique "#PayTheApplePay" sur Twitter, Apple a officiellement annoncé le lancement d'une nouvelle campagne publicitaire visant à mettre en lumière la simplicité et l'accessibilité de son système de paiement, Apple Pay. La campagne, qui commence aujourd'hui, sera déployée à la fois aux États-Unis et au Royaume-Uni.



La nouvelle campagne se déroule sur plusieurs fronts, combinant des éléments traditionnels et numériques pour atteindre un large public. Les villes de Londres, Birmingham, Manchester au Royaume-Uni, ainsi qu'Atlanta et Dallas aux États-Unis, verront surgir des affichages publicitaires et des bannières mettant en avant le service de paiement sans contact d'Apple. Ces campagnes visuelles joueront un rôle important dans le positionnement de la marque et la visibilité du service dans des zones urbaines densément peuplées.

Mais l'initiative la plus innovante de cette campagne est peut-être le partenariat d'Apple avec des influenceurs de TikTok, qui va donner à la campagne "Pay the Apple Way" une visibilité et une portée sans précédent auprès des jeunes utilisateurs de cette plateforme.



Dans le cadre de cette collaboration, les influenceurs créeront des vidéos mettant en lumière les avantages et les performances d'Apple Pay en matière de transactions sans contact. Chaque vidéo verra le créateur se questionner sur la possibilité de réaliser une action spécifique avec Apple Pay, permettant ainsi de montrer au public les différentes fonctionnalités et avantages du service.



La collaboration avec TikTok et ses influenceurs révèle la volonté d'Apple de s'adapter à l'évolution des médias et d'atteindre un public plus jeune. Par l'intermédiaire de ces créateurs de contenu, Apple espère transmettre un message clair : utiliser Apple Pay est non seulement simple et accessible, mais aussi sûr, rapide et pratique.



Découvrez ci-dessous les quelques publicités mises en ligne sur YouTube pour la campagne "Apple Pay - Summer 2023".