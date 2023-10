Apple étend ses laboratoires de test du Vision Pro à de nouvelles villes

Depuis plusieurs mois, les développeurs qui souhaitent créer une application pour visionOS, ont la possibilité de tester l’ordinateur spatial d’Apple dans un laboratoire. Cette initiative du géant californien permet aux développeurs de comprendre comment fonctionne le Vision Pro et de tester par la même occasion leur application qu’ils sont en train de développer !

Deux nouvelles villes rejoignent la liste des laboratoires de tests

Apple continue d’ajouter de nouveaux laboratoires pour permettre aux développeurs de créer leur première approche avec l’Apple Vision Pro. La firme de Cupertino a ouvert de nouveaux sites à New York et à Sydney, ces installations viennent compléter la liste des laboratoires inaugurés pour la première fois en août dernier. Ils ont été conçus spécifiquement pour permettre aux développeurs de tester le casque Vision Pro avec diverses applications avant sa sortie officielle.



Jusqu’à présent, les développeurs désireux de travailler avec les laboratoires Vision Pro avaient des options limitées, avec des sites initiaux situés à Cupertino, Londres, Munich, Shanghai, Singapour et Tokyo. Pour beaucoup, cela signifiait entreprendre de longs voyages, en particulier pour ceux basés sur la côte est des États-Unis, étant donné qu’il n’y avait qu’un seul site de test dans tout le pays, à Cupertino. Cette limitation avait d’ailleurs attiré des critiques, certains estimant qu’Apple aurait dû proposer plus d’options accessibles sur le territoire américain.

Avec l’introduction du laboratoire de New York, Apple répond directement à ces préoccupations, rendant le test de l’ordinateur spatial beaucoup plus accessible pour les développeurs de la côte est. Une fois sur place, ils bénéficient de l’expertise des professionnels d’Apple, avec un espace dédié pour tester, peaufiner et améliorer leurs applications visionOS.



En complément des laboratoires, certains développeurs ont également reçu des kits de développement Vision Pro d’Apple, bien que ces kits soient disponibles en quantités limitées. Il est clair qu’Apple mise sur les applications qui sauront tirer le meilleur parti des capacités du Vision Pro.



