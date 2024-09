Apple étend l'App Store du Vision Pro à la France (màj)

Apple vient d'annoncer aux développeurs qu'elle étendait l'App Store du Vision Pro à de nouveaux marchés avant le lancement de l'appareil hors des États-Unis. Depuis son lancement en février, le Vision Pro a été limité aux acheteurs américains, mais lors de la WWDC, Apple a annoncé son intention de l'introduire sur huit nouveaux marchés, dont la France. En amont du lancement à l'international, l'App Store de visionOS est désormais accessible.



: Après l'annonce d'Apple, l'App Store du casque est désormais officiellement accessible aux français. Rendez-vous dans l'appareil ou sur le web : https://apps.apple.com/fr/vision.

Un lancement imminent

L'Apple Vision Pro sera lancé en Chine, à Hong Kong, au Japon et à Singapour le vendredi 28 juin, et sera étendu à la France, à l'Australie, au Canada, à l'Allemagne et au Royaume-Uni le 12 juillet. Les précommandes de Vision Pro pour les pays de la première vague de lancement ont débuté le 13 juin, tandis que les précommandes pour les pays de la deuxième vague de lancement débuteront le 28 juin.

Apple indique que les développeurs peuvent s'attendre à ce que leurs applications et jeux soient automatiquement disponibles sur l'App Store dans les régions sélectionnées via App Store Connect, sauf avis contraire. La disponibilité des applications VisionOS et la disponibilité des applications iPad et iPhone sur le casque peuvent être gérées via l'interface App Store Connect.

Si vous le souhaitez, vous pouvez : gérer à tout moment la disponibilité de vos applications visionOS et des applications iPhone ou iPad compatibles.

Demander à ce que votre application soit évaluée directement sur Apple Vision Pro.

Localiser les métadonnées de votre page produit pour les publics locaux.



Par défaut, les apps iOS sont portées automatiquement, en réalité les version iPadOS, mais il est préférable de refaire une version spécifique à visionOS pour profiter de toutes les possibilités, dont les effets de transparence et de flou. Pour iSoft, nous avons tout recoller avec la version 9 qui est disponible sur iOS, iPadOS, macOS et visionOS.

Quel prix pour le Vision Pro ?

Le Vision Pro est proposé au prix de 3 999 euros (TTC) en France et à un prix similaire en monnaie locale dans les autres pays. Pour mémoire, la version américaine est vendue 3 499 dollars, avant taxes.