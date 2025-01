Apple Store France : financement à 0 % avec Cetelem

L'Apple Store français relance une option de paiement flexible en partenariat avec Cetelem. En souscrivant à cette offre, il est possible de financer un appareil Apple acheté sur l'Apple Store sous forme de mensualités. Un système pensé pour ceux qui souhaitent éviter le paiement unique.

Un paiement flexible disponible jusqu'au 31 mars 2025

Apple propose, en partenariat avec Cetelem, une solution de financement avantageuse pour l’achat de ses produits. Grâce à cette offre, il est possible de payer en plusieurs fois avec un faible taux d’intérêt, voire un taux débiteur de 0 % sous certaines conditions. Attention, le financement à 0 % ne s'applique pas sur le store Éducation et reste à 14,01 % comme sur les produits reconditionnés.

Comment fonctionne le financement avec Cetelem ?

Lors de l’achat d’un produit Apple, il est possible d’effectuer une demande de financement en ligne et d’obtenir une réponse immédiate. Plusieurs options de paiement sont disponibles, avec des mensualités adaptées à chaque besoin.



De plus, si l’on choisit la reprise d’un ancien appareil, son montant est immédiatement déduit du crédit à financer. Un avantage supplémentaire est accordé aux clients souscrivant à AppleCare+ : dans ce cas, un financement au taux débiteur de 0 % est appliqué, rendant l’achat encore plus attractif.

Les offres de financement en cours

Les taux et durées de financement varient selon le produit acheté sur l'Apple Store :

iPhone : financement sur 12 ou 24 mois à 0 %

financement sur 12 ou 24 mois à 0 % MacBook Pro et Mac Studio : 4 ou 24 mois à 0 %, ou 36 mois à 14,01 %

4 ou 24 mois à 0 %, ou 36 mois à 14,01 % MacBook Air, Mac mini et iMac : 4 ou 18 mois à 0 %, ou 36 mois à 14,01 %

4 ou 18 mois à 0 %, ou 36 mois à 14,01 % iPad Pro : 4 ou 20 mois à 0 %, ou 36 mois à 14,01 %

4 ou 20 mois à 0 %, ou 36 mois à 14,01 % iPad Air, iPad, iPad mini : 4 ou 12 mois à 0 %, ou 36 mois à 14,01 %

4 ou 12 mois à 0 %, ou 36 mois à 14,01 % Apple Watch : 4 ou 12 mois à 0 %, ou 24 mois à 14,01 %

4 ou 12 mois à 0 %, ou 24 mois à 14,01 % Apple Vision Pro : 4 ou 24 mois à 0 %, ou 36 mois à 14,01 %

4 ou 24 mois à 0 %, ou 36 mois à 14,01 % Accessoires : 4 mois à 0 %

4 mois à 0 % Produits reconditionnés : 12 mois à 14,01 %

Un crédit responsable

Il est important de noter qu’un crédit engage l’emprunteur et doit être remboursé. Il est donc essentiel de bien vérifier ses capacités de remboursement avant de souscrire à une offre de financement.