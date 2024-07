Killers of the Flower Moon est disponible sur Apple TV+ !

Quelques semaines après sa sortie dans les salles obscures, le très attendu Killers of the Flower Moon est enfin disponible sur Apple TV+. Le dernier western policier de Martin Scorsese, avec Leonardo DiCaprio, Robert De Niro et Lily Gladstone en tête d'affiche, devrait attirer les abonnés ainsi que les récompenses.



Attention, la France devra encore attendre un peu, chronologie des médias oblige.

De quoi parle Killers of the Flower Moon ?

Réalisé par Martin Scorsese, le film raconte comment des membres de la riche nation Osage (amérindiens) ont été assassinés dans le cadre d'un complot visant à s'approprier les droits fonciers sur les abondantes réserves de pétrole de l'Oklahoma dans les années 20. Le film est basé sur le livre éponyme de David Grenn : "Killers of the Flower Moon : The Osage Murders and the Birth of the FBI".



Alors que le livre présente les crimes comme un mystère avec l'enquête du FBI comme fil conducteur, l'adaptation cinématographique (scénario écrit par Eric Roth et Martin Scorsese) met l'accent sur l'impact sur la nation Osage.



D'une durée de trois heures et demie, ce western policier épique est mené d'une main de maître par DiCaprio, De Niro et Gladstone. Mais la distribution ne s'arrête pas là avec aussi Jesse Plemons, John Lithgow et Brendan Fraser.

Un succès mondial

En quelques semaines seulement, Killers of the Flower Moon a reçu des critiques dithyrambiques et a rapporté environ 150 millions de dollars au box-office mondial. Lily Gladstone a récemment remporté un Golden Globe pour son interprétation de la native Mollie, et est favorite pour remporter le prix de la meilleure actrice lors de la prochaine cérémonie des Oscars 2024. Killers of the Flower Moon vise le prix du meilleur film, parmi d'autres récompenses. À date, il affiche un score de 93 % sur Rotten Tomatoes.

Voici le trailer pour vous faire une idée :

Comment regarder Killers of the Flower Moon ?

Pour regarder Killers of the Flower Moon, il vous faut donc soit aller au cinéma, soit avoir un abonnement Apple TV+. Vous pouvez obtenir un essai gratuit de sept jours pour toute nouvelle inscription.



Ensuite, l'application Apple TV est accessible sur diverses plateformes, notamment tous les appareils Apple, mais aussi via les téléviseurs intelligents, les consoles Xbox et PlayStation, Amazon Fire Stick, Roku, et plus encore. Les utilisateurs d'Android et de PC Windows peuvent également regarder dans un navigateur web sur tv.apple.com.



Sachez que si vous n'avez pas d'abonnement TV+, Killers of the Flower Moon est également disponible séparément dans les vidéothèques en ligne, à l'achat et à la location.



Killers of the Flower Moon a été le premier film Apple Original Films à être exploité à grande échelle dans les salles de cinéma, avant d'être diffusé sur Apple TV+. Parmi les autres films, citons Napoléon de Ridley Scott, actuellement disponible en vidéo à la demande premium, et Argylle, qui sortira en salles le 2 février.

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.