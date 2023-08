Apple TV+ dévoile les affiches de "Killers of the Flower Moon" attendu le 20 octobre

Le film au plus grand budget de l'histoire d'Apple TV+, "Killers of the Flower Moon", arrivera dans deux mois sur la plateforme, mais aussi au cinéma.



En attendant, Apple Original Films a dévoilé les affiches du très attendu "Killers of the Flower Moon" de Martin Scorsese, et a annoncé que le film sortira simultanément dans les salles du monde entier, en partenariat avec Paramount Pictures, le vendredi 20 octobre.

Un film plus qu'attendu

À l'issue de son exploitation en salles, le film sera diffusé en avant-première sur Apple TV+. Mettant en vedette Leonardo DiCaprio, Robert De Niro et Lily Gladstone, le film a été présenté en avant-première au début de l'année au 76e Festival de Cannes, où il a été largement salué par la critique et a reçu une ovation prolongée.

La firme explique que les salles spécialisées auront droit à une immersion totale :

La sortie en salles de "Killers of the Flower Moon" se fera également dans les cinémas IMAX®, pour lesquels le film sera remasterisé numériquement afin d'obtenir la qualité d'image et de son de The IMAX Experience® grâce à la technologie exclusive IMAX DMR® (Digital Remastering). Les images cristallines, associées à la géométrie personnalisée des salles IMAX et à un son numérique puissant, créent un environnement unique qui donnera aux spectateurs l'impression d'être dans le film.

Réalisé par Scorsese et écrit pour l'écran par Eric Roth et Scorsese, d'après le best-seller éponyme de David Grann, "Killers of the Flower Moon" se déroule dans l'Oklahoma des années 1920 et dépeint les meurtres en série de membres de la nation Osage, riche en pétrole. Le tout durant près de 4 heures.



La raison fondamentale de cette durée inédite réside dans le fait qu'il s'agit d'une histoire vraie, avec une trame riche en rebondissements et ancrée dans une enquête complexe qui a nécessité un temps considérable pour démêler la vérité. Dans "Killers of the Flower Moon", vous serez plongé au cœur des événements entourant les meurtres de plusieurs membres de la tribu des Osages (Oklahoma) survenus en 1920. Ces meurtres ont été perpétrés suite à la découverte d'une abondante réserve de pétrole sur leurs terres, une découverte qui a suscité l'intérêt de personnes aux intentions malveillantes. Cette affaire, largement médiatisée dans les journaux américains, a été prise en charge par le FBI, qui graduellement met à jour l'ampleur des convoitises suscitées par les vastes étendues pétrolifères. Cent ans plus tard, ce genre de scénario existe pourtant toujours, sous différentes formes, quelque soit les ressources convoitées.



Pour patienter, regardez le trailer du film avec un casting de rêve :