Apple TV+ : le film "Killers of the Flower Moon" avec Leonardo DiCaprio durera près de 4h

C'est probablement l'une des productions originales Apple qui a reçu le plus gros budget financier depuis la création du service de streaming Apple TV+. Le film "Killers of the Flower Moon" qui débarquera cette année dans le catalogue aura une durée encore plus longue qu'Avatar et la voie de l'eau !

Une très longue soirée TV

Parmi les nouveautés Apple TV+ qui sont les plus attendus cette année, on retrouve sans aucun doute le film Killers of the Flower Moon, ce nouveau contenu mettra en avant un casting VIP composé de Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, Jesse Plemons, Lily Gladstone, Tantoo Cardinal ou encore Cara Jade Myers.



À la base, le film devrait être produit à 100% et distribué en salle par Paramount, mais vu les coûts devenus incontrôlables autour de cette production, le studio a préféré vendre les droits à un tiers qui aurait plus de moyens financiers pour investir. C'est pile à ce moment qu'est arrivé Apple qui a tout de suite été très emballé pour reprendre la suite de cette création qui avait été temporairement mise en pause par Paramount.

Selon les indiscrétions de Variety, la production originale Apple pourrait avoir une durée très longue. Killers of the Flower Moon durerait près de 4 heures, soit bien plus que d'autres films populaires comme Le Loup de Wall Street (3h), Interstellar (2h49), Avengers: Endgame (3h01)...

Pourquoi un film aussi long ?

Tout simplement parce que l'histoire qu'abordera le film est vraie, remplie de rebondissements et mentionne une enquête qui a pris énormément de temps à découvrir la vérité. Dans Killers of the Flower Moon, vous suivrez l'histoire des meurtres de plusieurs membres de la tribu des Osages (Oklahoma) qui ont eu lieu en 1920. Ils ont été assassinés après la découverte d'une très grande quantité de pétrole sur leur terre, une trouvaille qui a attiré l'attention de personnes malintentionnées. Cette affaire qui fait énormément de bruits dans les journaux américains a été confiée au FBI qui peu à peu apprend à quel point le terrain rempli de pétrole a fait l'objet de convoitise.



Le 6 octobre, Killers of the Flower Moon sera au cœur d'une exploitation limitée en salle avant d'être disponible partout le 20 octobre aux US. Une première projection en mai au Festival de Cannes n'a pas été confirmée, mais est également envisagée. Dans la logique, Killers of the Flower Moon devrait être publié avant Noël en exclusivité mondiale sur Apple TV+.