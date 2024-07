Le film original Apple "Killers of the Flower Moon" est diffusé ce soir sur Canal+

L'un des premiers films Apple à être sorti au cinéma va enfin être diffusé à la télévision. Ce soir à 21h10, la chaine Canal+ va proposer à ses abonnés le film Killers of the Flower Moon avec le duo emblématique Leonardo DiCaprio et Robert de Niro. Ce film qui dure 3h21 a rencontré un joli succès au cinéma, même s'il n'a pas atteint les résultats qu'espérait Apple Studios, il a quand même réussi à générer environ 157 millions de dollars à l'échelle mondiale.

Killers of the Flower Moon sur Canal+

Vous êtes abonné Canal+ et vous n'avez eu l'occasion de voir Killers of the Flower Moon au cinéma ? Bonne nouvelle, Canal+ vous tend la main pour vous permettre de vous rattraper. La célèbre chaîne française va diffuser ce soir à 21h10 le dernier film du réalisateur Martin Scorsese, un film qui a reçu d'excellentes critiques en France avec une note presse de 4,4/5 et une note spectateurs de 4,1/5 sur AlloCiné.

Dans *Killers of the Flower Moon*, vous retrouvez l'histoire vraie des meurtres mystérieux des membres de la Nation Osage dans les années 1920 en Oklahoma. L'intrigue suit les enquêtes menées alors que les membres de cette communauté riche en pétrole sont systématiquement assassinés, déclenchant une série d'investigations majeures qui impliqueront même le tout jeune Bureau of Investigation, ancêtre du FBI. Le film explore les thèmes de la cupidité, de la trahison et de l'injustice, tout en plongeant le spectateur dans une période sombre et tumultueuse de l'histoire américaine.



À l'écran, on retrouve le légendaire duo Leonardo DiCaprio dans le rôle d'Ernest Burkhart et Robert de Niro qui jouera William Hale. Dans le reste du casting, on peut apercevoir Lily Gladstone qui a été nommé aux Oscars dans la catégorie de la meilleure actrice pour ce film, Jesse Plemons dans le rôle de Tom White, John Lightgow, Brendan Fraser ou encore Tatana Means.



Dans les cérémonies de remises de prix, Killers of the Flower Moon a réussi à obtenir 1 prix et 27 nominations, ce qui le place dans les films originaux Apple les plus nominés depuis qu'Apple s'est lancé dans l'aventure de la production de film. Au Festival de Cannes 2023, Killers of the Flower Moon a été salué par les critiques comme étant "une fresque criminelle vertigineuse, située quelque part entre le western, le film noir et la tragédie antique."



Initialement, le film était censé sortir en exclusivité sur Apple TV+, mais grâce à un partenariat entre Apple et Paramount Pictures, le film a pu être distribué dans les cinémas. Aujourd'hui, Killers of the Flower Moon est disponible partout dans le monde sur Apple TV+ (sauf en France à cause de la chronologie des médias), mais vous pouvez le retrouver facilement sur les services de VOD en location ou achat.