Après un joli succès au cinéma, le film « Killers of The Flower Moon » qui met en avant le duo Leonardo DiCaprio et Robert De Niro va sortir sur iTunes en location et achat. Cette décision est stratégique pour Apple, après avoir généré beaucoup d’argent au cinéma, l’entreprise cherche maintenant à raviver la rentabilité du film avec la vidéo à la demande.

Disponible dès demain dans 100 pays (mais probablement pas en France)

Le très attendu film d’Apple, “Killers of the Flower Moon”, avec Leonardo DiCaprio, Robert De Niro et Lily Gladstone, sera disponible pour l’achat et la location sur les services de vidéo à la demande dès demain. Ce film, qui a suscité un vif intérêt, marque une étape importante dans la stratégie de distribution d’Apple.



Les fans pourront accéder au film sur les principales plateformes numériques dans plus de 100 pays, y compris sur Amazon Prime Video. Cependant, la sortie en France pourrait être retardée en raison de la chronologie des médias de notre pays. Pour rappel, une loi impose une fenêtre plus large que les États-Unis entre la sortie au cinéma et la disponibilité en VOD.

En parallèle, Apple prévoit de rendre le film disponible sur Apple TV+ à une date ultérieure, qui n’a pas encore été officiellement annoncée. Cette approche s’inscrit dans la nouvelle stratégie d’Apple de sortir d’abord le film en salle pour générer du buzz et récupérer une partie de son budget de production colossal de 250 millions de dollars.



Apple espère que cette sortie en VOD créera un impact marketing, augmentant ainsi l’anticipation et l’enthousiasme pour sa sortie ultérieure sur Apple TV+. Jusqu’à présent, “Killers of the Flower Moon” a réalisé environ 150 millions de dollars en ventes de billets dans les cinémas du monde entier.



Le film est également pressenti pour recevoir de nombreuses nominations aux Oscars, avec une attention particulière portée sur la performance de Lily Gladstone, qui est en lice pour le prix de la meilleure actrice. Cette sortie VOD représente donc une étape cruciale pour Apple, qui cherche à élargir sa portée et à affirmer sa présence dans l’industrie cinématographique.