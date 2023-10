Killers of the Flower Moon est disponible au cinéma, avant Apple TV+

Depuis hier, Killers of the Flower Moon est diffusé dans les salles obscures du monde entier. Le dernier western policier de Martin Scorsese, avec Leonardo DiCaprio et Robert De Niro en tête d'affiche, a tout pour devenir le plus grand film d'Apple. La firme vise évidemment les Oscars, en plus d'un recrutement important d'abonnés.



Voici tout ce que vous devez savoir sur Killers of the Flower Moon avant de vous asseoir au cinéma ou de regarder le film chez vous sur Apple TV+.

De quoi parle Killers of the Flower Moon ?

Killers of the Flower Moon est basé sur le best-seller "Killers of the Flower Moon : The Osage Murders and the Birth of the FBI" de David Grenn. Le livre, publié en 2017, relate l'histoire d'une série d'Amérindiens dans l'Oklahoma au cours des années 1920 après la découverte de pétrole sur les terres de la nation Osage.



Comme dans les meilleurs réalisations de Martin Scorsese, KOTFM met en scène un formidable jeu du chat et de la souris alors que les agents du FBI tentent d'élucider des meurtres suspects, la corruption et l'argent jouant un rôle de premier plan.

Qui joue dans Killers of the Flower Moon ?

Killers of the Flower Moon bénéficie d'un budget de près de 250 millions de dollars et d'un casting de stars. Une fois n'est pas coutume, Scorsese a fait appel à Leonardo DiCaprio et Robert De Niro, le film étant la septième collaboration avec DiCaprio et la onzième avec De Niro. Les deux acteurs jouent aux côtés de Lily Gladstone, Jesse Plemons, Tantoo Cardinal, John Lithgow et Brendan Fraser, lauréat du prix du meilleur acteur aux Oscars 2023.



Un coup de maître pour Apple, qui a signé un accord pour ce film en 2020, puisqu'il s'agit véritablement de l'une des plus grandes sorties cinématographiques de l'année. N'oublions pas qu'Apple se prépare également au lancement de Napoléon, le nouveau Ridley Scott.

Comment regarder Killers of the Flower Moon ?

Le film est distribué par Apple TV+ et Paramount Pictures, ce qui signifie qu'on peut visionner Killers of the Flower Moon au cinéma et en streaming.



Le film est sorti dans certains cinémas le 6 octobre 2023, et est disponible en France depuis hier 18 octobre. La sortie mondiale est calé au 20 octobre 2023, soit demain.



La date de sortie en streaming de Killers of the Flower Moon n'a pas encore été confirmée, mais lorsqu'il sera lancé sur l'Apple TV Plus, il devrait attirer de nombreux nouveaux abonnés.



Attention si vous trouviez que le dernier film de Scorsese, The Irishman, était trop long, Killers of the Flower Moon est une épopée de près de quatre heures. 206 minutes exactement. Voici le trailer pour vous faire une idée :

Les premiers avis sur Killer of the Flower Moon

Les premières critiques sont tombées et, sans surprise, le film est excellent, avec un score positif de 95 % sur Rotten Tomatoes, ce qui laisse présager un énorme succès et une avalanche de récompenses. Si vous l'avez vu, partagez votre avis dans les commentaires !

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.