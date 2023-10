Apple est furieux contre les cinémas qui font un entracte sur Killers of the Flowers Moon

Depuis plusieurs jours, les cinémas du monde entier projettent le film "Killers of the Flower Moon", la dernière production d'Apple et de Paramount avec le duo Robert De Niro et Leonardo DiCaprio. Si le film rencontre un immense succès dans énormément de pays, il y a une tendance qui énerve beaucoup Apple et Paramount, certains cinémas se permettent de créer un entracte parce que le film dure très longtemps.

3 heures et 26 minutes, c'est trop selon une chaîne de cinémas

La majorité des films qui sortent au cinéma durent en moyenne 1h45 avec parfois une durée qui dépasse légèrement les 2 heures. Cependant, certains films n'hésitent pas à bousculer les codes en proposant plus de 3 heures, ce qui réjouit certains spectateurs, mais pas tous... Face à la durée particulièrement élevée de "Killers of the Flower Moon" (3 heures et 26 minutes), la chaîne UCI Cinemas qui possède 244 cinémas répartis au Royaume-Uni, Espagne, Autriche, Allemagne, Italie et Portugal, a décidé de prendre une mesure qui peut s'appliquer dans la totalité de ses cinémas qui projettent le film d'Apple et Paramount.



La direction d'UCI Cinemas a autorisé qu'une pause ait lieu à chaque projection de Killers of the Flower Moon, ce qui signifie que les spectateurs ont une interruption de 15 minutes maximum vers les 1h45 du film. Les cinémas mettent le film en pause et les lumières des salles s'allument pour permettre aux personnes présentes d'aller aux toilettes, d'aller chercher du popcorn, de se dégourdir les jambes...

Globalement, cette initiative est bien accueillie par le public, cela leur permet de faire une pause pendant le film puis de reprendre la projection avec quelques confiseries et boissons. Toutefois, pour Apple et Paramount qui sont les deux sociétés productrices du film, c'est un véritable scandale et un manque de respect pour l'œuvre.



Les deux entreprises ont contacté le siège d'UCI Cinemas pour exiger que ces pauses s'arrêtent le plus rapidement possible. Apple comme Paramount ont argumenté en expliquant que même si le film est long, une "pause" dans un cinéma est une dégradation flagrante de l'expérience cinématographique. Ce qui n'est pas faux car Apple et Paramount ont travaillé à apporter une ambiance exceptionnelle tout le long du film, une pause vient volontairement casser le rythme et l'intensité orchestrés par les deux sociétés.



Du côté de Paramount qui est largement plus habitué à l'univers du cinéma qu'Apple, on parle d'une violation du contrat entre les studios et la société de cinéma. Thelma Schoonmaker, la monteuse du film, a déclaré qu'imposer un entracte aux spectateurs n'était pas quelque chose de correct et qu'il s'agissait probablement d'une violation de contrat, rejoignant les propos de Paramount.



Killers of the Flower Moon est disponible depuis le 18 octobre dans le monde, le film a enregistré jusqu'à aujourd'hui plus de 80 millions de dollars, une somme colossale qui continue d'évoluer jour après jour. Le film sera prochainement disponible sur Apple TV+, il sera accessible en premier aux États-Unis puis en France. Nous subissons un décalage sur la disponibilité à cause de la chronologie des médias qui ordonne une durée précise entre la sortie en salle et la publication sur un service de streaming par abonnement.