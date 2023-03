Apple TV+ : le film "Killers of the Flower Moon" au cinéma en octobre

Apple TV+ a annoncé aujourd'hui le calendrier de sortie en salle pour son film très attendu "Killers of the Flower Moon" réalisé par Martin Scorsese, avec Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, Jesse Plemmons, Lily Gladstone, Brendan Fraser et bien d'autres.

Le film sortira dans les salles de cinéma du monde entier en octobre 2023. Il s'agit du premier film original d'Apple à être exploité à grande échelle dans les salles obscures avant d'être diffusé sur le service de streaming Apple TV+.

Apple dévoile la date de sortie au cinéma

Aux États-Unis, un film qui sort au cinéma peut être disponible environ 2-3 mois après sur les plateformes de streaming, cette approche permet à Apple de sortir un film dans les salles puis de le proposer peu de temps après sur son service Apple TV+. Un système qu'on rêverait de voir en France, mais qui n'est pas possible à cause de la chronologie des médias qui est nettement plus stricte et contraignante.

Le 6 octobre, Killers of the Flower Moon fera l'objet d'une exploitation limitée en salle avant d'être disponible partout le 20 octobre aux US. Une première projection en mai au Festival de Cannes n'a pas été confirmée, mais est également envisagée.



Dans la logique, Killers of the Flower Moon devrait être publié avant Noël sur Apple TV+, le film est très attendu par les abonnés Apple TV+, car en plus de raconter une histoire passionnante, il rassemble un casting haut de gamme avec notamment la présence de Leonard DiCaprio, Robert De Niro, Jesse Plemmons, Lily Gladstone et Brendan Fraser.

La distribution en salles du film sera assurée par Paramount, car le film est à la base un projet du studio. Initialement, le film devait être produit et géré à 100% par Paramount, mais la production a été brusquement arrêtée en raison des coûts devenus trop élevés. Apple est intervenu il y a environ trois ans pour s'emparer des droits de production du film et a assumé les dépenses prévues de 200 millions de dollars. Dans le cadre de l'accord, Apple et Paramount ont convenu d'une commission de distribution de 10% pour l'exploitation du film en salle.

Quel scénario pour Killers of the Flower Moon ?

Pour le moment, nous n'avons pas de bande-annonce. Toutefois, nous avons l'histoire du film :

Imaginez-vous dans les années 1920 en Oklahoma, une série de meurtres ont visé plusieurs membres de la tribu indienne d'Osage. Cette communauté est réputée pour être discrète et ne pas s'attirer de problèmes, les autorités ne comprennent pas comment un tel drame a pu se répéter plusieurs fois.

Après une enquête approfondie, le FBI découvre que les assassinats seraient directement liés à la découverte de pétrole sur les terres de la tribu indienne.

La prochaine étape autour de ce film sera probablement la bande-annonce et la date de disponibilité sur Apple TV+ !

Rendez-vous dans quelques mois afin d'en savoir plus.