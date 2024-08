Oscars 2024 : Napoléon et Killers of the Flower Moon d’Apple nominés 13 fois (màj)

Si Apple s’est lancé dans le streaming, c’est à la fois pour laisser son empreinte dans le milieu de la production avec des créations originales fantastiques, mais aussi pour remporter des prix dans les cérémonies ! L’un des événements les plus convoités dans le monde sont sans aucun doute les Oscars. La bonne nouvelle, c’est que pour l’édition de 2024 qui aura lieu le 10 mars, Apple a réussi à obtenir 13 nominations pour Napoleon, mais aussi Killers of the Flower Moon.

Apple, en route vers la victoire ?

Les Oscars 2024 vont peut-être bénéfique pour Apple, la firme de Cupertino a obtenu un total impressionnant de 13 nominations pour deux de ses œuvres sorties en 2023.

La cérémonie tant attendue, prévue pour le 10 mars, verra deux des productions phares d’Apple, Killers of the Flower Moon et Napoléon, se disputer les prestigieux trophées.



“Killers of the Flower Moon”, un film de Martin Scorsese, a reçu de multiples nominations, y compris dans les catégories du meilleur film et de la meilleure actrice principale pour Lily Gladstone. Sa portée ne s’arrête pas là, puisque le film est également nominé pour la meilleure photographie, la meilleure réalisation, le montage de films, la cinématographie, la conception de la production, la conception de costumes, la musique originale et une chanson originale intitulée “Wahzhazhe”.

Le film “Napoléon”, sous la direction de Ridley Scott, a également été reconnu pour son excellence, avec des nominations dans les domaines de la conception de la production, de la conception de costumes et des effets visuels. Ces nominations récompense le talent et le souci du détail des équipes de production impliquées.



Killers of the Flower Moon :

Meilleur film

Lily Gladstone, Actrice dans un rôle principal

Robert De Niro, acteur dans un second rôle

Martin Scorsese, Réalisation

Montage du film

Cinématographie

Conception de la production

Conception des costumes

Musique (musique originale)

Wahzhazhe (A Song for My People), Musique (Chanson originale)

Napoléon :

Conception de la production

Conception des costumes

Effets visuels

Une grosse concurrence avec Oppenheimer et Barbie

Ce qui risque d’être compliqué, c’est que Killers of the Flower Moon se trouve en compétition directe avec des films tels que “Barbie” et “Oppenheimer”, deux productions qui ont reçu des éloges de la critique et un succès impressionnant au box-office mondial. Les chances que ces films remportent un prix face aux créations originales Apple sont très importantes.



Apple, qui avait déjà marqué l’histoire en devenant le premier service de streaming à remporter l’Oscar du meilleur film avec “CODA” en 2022, espère réitérer son succès. Après une année 2023 relativement modeste en termes de récompenses cinématographiques, la plateforme revient en force.



Ces nominations aux Oscars 2024 témoignent non seulement de l’engagement d’Apple envers la qualité, mais aussi de sa capacité à rivaliser avec les plus grands studios de cinéma. Avec ces succès, Apple TV+ s’affirme de plus en plus comme un acteur incontournable dans l’industrie du cinéma.

Les gagnants des Oscars 2024



Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese et Napoleon de Ridley Scott n'ont rien gagné malgré leurs 13 nominations pour Apple TV+. Malheureusement pour Apple, la concurrence était incroyable cette année, Oppenheimer et Poor Things étant les grands gagnants.



Le palmarès complet des Oscars 2024