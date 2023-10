Ridley Scott diffusera la version 4 heures du film Napoléon sur Apple TV+

Le film évènement de l'année chez Apple, Napoléon, sortira au cinéma en novembre, avec Joaquin Phoenix et Vanessa Kirby. Le réalisateur, le célèbre Ridley Scott, a déclaré à Total Film Magazine qu'il travaillait également sur une version longue du film, qui sera diffusée sur la plateforme Apple TV+.

Un film épique sur la conquête de l'empire

Le réalisateur de Gladiator, Hannibal, American Gangster et autre Seul sur Mars (pour ne citer qu'eux) veut offrir aux abonnés la version "Director's cut" de Napoléon, soit plus de quatre heures de cinéma. Une version qui n'a plus rien à voir ou presque avec celle qui sera diffusée dans les salles obscures, contraintes par de nombreux critères.

Napoléon raconte l'histoire de l'ascension et de la chute de l'empereur français qui a conquis l'Europe au début du 19è siècle, ainsi que l'influence de sa relation avec Joséphine de Beauharnais, née le 23 juin 1763 aux Trois-Îlets en Martinique. Le film présente six batailles épiques - avec des scènes apparemment mémorables - qui illustrent la superbe stratégie de guerre de Napoléon. Ridley Scott a précédemment mentionné qu'un montage plus long lui permettrait de montrer davantage la vie de Joséphine avant sa rencontre avec Napoléon.



On peut supposer qu'Apple TV+ diffusera à la fois le film en salle et le film du réalisateur, ce qui permettra aux spectateurs de choisir la durée de leur immersion dans l'univers de Napoléon Bonaparte. Ce serait la première fois que le service propose plusieurs versions d'un même titre.



Napoléon est le deuxième film d'Apple à sortir en salle avant d'être diffusé sur Apple TV+, dans le cadre d'une nouvelle stratégie qui verra l'entreprise investir 1 milliard de dollars par an dans des films à grand succès. Le premier est Killers of the Flower Moon, qui sortira dans les cinémas du monde entier à partir du 20 octobre; lui aussi durant près de 4 heures.

La sortie en salles de Napoleon est prévue pour le 22 novembre, mais celle sur le service de VOD n'est pas encore connue.

Une sortie retardée en France

Contrairement aux autres pays, la France est régie par la chronologie des médias, ce qui signifie que le film Napoléon sera disponible au cours du deuxième trimestre de 2025 au plus tôt sur Apple TV+. Heureusement, comme Canal+ a des accords spécifiques avec Apple pour la diffusion des contenus originaux Apple, il y a de fortes chances que le film soit diffusé en priorité pour les abonnés Canal+.