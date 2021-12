La chronologie des médias va changer en France

S'il y a bien un sujet sur lequel on pouvait se plaindre depuis des années en France, c'est sur celui de la chronologie des médias. Derrière ce terme se cache une interdiction d'au moins 3 ans avant d'avoir accès à un film sorti au cinéma. Fort heureusement, un nouvel accord qui sera opérationnel début 2022 va stopper ou du moins réduire ce processus.

Chronologie des médias : enfin un système moderne ?

La France possède d'énormes qualités dans de multiples domaines mais il est vrai que pour ce qui est de la chronologie des médias, la loi en vigueur depuis des années n'est plus du tout en osmose avec notre époque. Pour rappel, la loi exige que des services comme Netflix, Amazon Prime ou encore Disney+ patientent trois ans avant de diffuser un film sorti au cinéma.

Une durée interminable et pas du tout bénéfique dans un monde ou les services de SVOD comme ceux cités ci-dessus sont désormais présents dans des millions de foyers français. Mais bonne nouvelle, d'après Les Echos, un tout nouveau partenariat entre Canal + et le cinéma français va permettre de modifier les règles dans le bon sens.



Pour commencer, Canal+ a bien évidemment profité de l'occasion pour garder sa place de numéro un sur le cinéma français en renouvelant l'accord précédent pour trois années supplémentaires. Ce qui est nouveau ici, c'est que la durée d'attente pour diffuser un contenu sur sa plateforme a été réduite en passant de 8 mois à 6 mois. Autrement dit, si un film sort au cinéma en janvier, il sera possible de le retrouver sur Canal + dès le mois d'août. Également important de noter que la chaîne cryptée pourra garder l'exclusivité durant 9 mois.



Pour ce qui est des autres, Netflix & co, la durée d'attente passe de 36 mois (3 ans) à 15 mois (1 an et 3 mois). Si l'on aurait voulu que ce temps d'attente soir encore plus court, il est tout de même bon de crier victoire pour une fois sur ce sujet.



Récapitulatif des nouveaux délais :

Canal + : 6 mois d'attente après la sortie en salle (exclusivité de 9 mois possible)

6 mois d'attente après la sortie en salle (exclusivité de 9 mois possible) myCanal : possibilité de mettre le film en replay dès qu'il est passé au moins une fois sur les chaînes du groupe Canal.

possibilité de mettre le film en replay dès qu'il est passé au moins une fois sur les chaînes du groupe Canal. Netflix, Prime, Disney+... : 15 mois d'attente après la sortie en salle

À noter que cette nouvelle chronologie des médias sera mise en place dès le début d'année 2022. Si le cinéma français est le premier concerné par cette réforme, n'oublions pas qu'il en va de même pour les productions étrangères. Une très bonne nouvelle qui devrait ravir tout le monde.