Nouvelle chronologie des médias en France : Netflix heureux, Disney+ grincheux

Il y a 8 heures (Màj il y a 8 heures)

Vidéo

Alexandre Godard

La nouvelle chronologie des médias pour notre pays devrait être signée cette après-midi. Si des désaccords sont encore présents, nous pouvons enfin crier victoire. À partir du 10 février, le temps d'attente entre la diffusion d'un film au cinéma et sur une plateforme SVOD devrait être considérablement diminué.

Une signature délicate mais un soulagement pour nous autres les clients

Si la pandémie mondiale ne nous a rien apporté de bon, elle aura au moins eu le mérite de faire avancer les choses sur notre chronologie des médias assez chaotique en France. Comme vous le savez, à l'heure actuelle, il faut attendre pas moins de 36 mois (3 ans) avant de potentiellement voir débarquer sur Netflix ou autre un film qui était sorti au cinéma.



Un délai bien trop long qui ne colle plus du tout avec notre style de consommation actuel qui a bien évolué sur ces dernières années. On reconnaît à l'unanimité qu'il faut faire quelque chose pour améliorer tout cela et c'est justement ce qui devrait être fait ce lundi 24 janvier 2022.

C'est aujourd'hui que le texte modifiant la chronologie des médias en France devrait être validé par les principaux acteurs dans le domaine. Un système encore loin d'être parfait mais tout de même plus en adéquation avec son époque au vu du raccourcissement des délais initiaux.



La nouvelle chronologie des médias :

6 mois d'attente pour Canal+

15 mois d'attente pour Netflix

17 mois d'attente pour Disney+ et Prime Video

22 mois pour TF1, M6...

Plusieurs constatations sont à souligner. La première, c'est que le temps d'attente est considérablement réduit. Pour Netflix, on passe tout de même de 3 ans à 1 an et demi, soit deux fois plus rapide. En revanche, c'est la grimace pour Disney+ et Amazon Prime Video. Eux qui peuvent se juger égaux avec Netflix (sur le système de fonctionnement du service), ils devront patienter deux mois de plus que le numéro un mondial du streaming vidéo. Si cela paraît relativement faible, autant vous dire que ce n'est pas du tout perçu ainsi chez ces deux acteurs.



Toujours du côté de Disney+ on se joint à la SACD (Société des auteurs et compositeurs dramatiques) pour montrer son mécontentement de ces nouvelles règles. Ces deux entités ne seraient pour le moment pas favorables à apposer leurs signatures sur ce texte.



On rappelle d'ailleurs que Disney, fort de son succès bondissant avec sa plateforme Disney+ disponible depuis bientôt deux ans en France, a déjà menacé par le passé de ne plus sortir ces films au cinéma et de passer directement par l'application pour les nouveaux films et les nouvelles séries.



Petite mention spéciale à Canal+ qui garde l'exclusivité sur le cinéma français avec le temps d'attente le plus court. Le service tricolore réussi là une jolie pirouette avec un temps d'attente quasi-nul comparé à ses concurrents.



Il semblerait donc que même en ce jour de signature, il soit encore impossible de mettre tout le monde d'accord. En attendant de nouvelles infos sur ce sujet dans les heures ou les jours à venir, retenez simplement l'information principale à savoir que nous allons patienter bien moins longtemps pour visionner un film que l'on aurait loupé au cinéma.



Êtes-vous satisfait de ce système bien plus moderne avec des délais raccourcis ou trouvez-vous qu'il est encore trop imparfait ?



