En Irlande, Netflix a augmenté ses prix jusqu'à 20,99€, bientôt le même tarif en France ?

Il y a 3 heures

Vidéo

Julien Russo

9



Netflix est aujourd'hui le service de streaming qui propose le catalogue le plus volumineux en termes de films, séries et documentaires, c'est aussi le service qui offre la plus grande quantité de créations originales. L'entreprise américaine a conscience que son catalogue a une immense valeur et possède des arguments que la concurrence n'a pas, c'est pour cela qu'une certaine "confiance" a été prise et que de multiples augmentations de tarifs ont eu lieu ces dernières années.

Nouvelle évolution des prix en France à venir ?

La France n'y échappe jamais, quand l'un de nos voisins européens subit une énième augmentation de prix des abonnements Netflix, notre pays y a toujours le droit lui aussi.

Alors qu'on pensait que le service de streaming numéro 1 dans le monde ne dépasserait jamais la barre symbolique des 20€ par mois, Netflix n'a pas hésité une seule seconde à le faire en Irlande.



Les utilisateurs irlandais ont constaté en ce début de mois une nouvelle augmentation des prix. Voici leur grille tarifaire actuelle (toujours sans engagement) :

Le forfait Essentiel passe de 7,99€/mois à 8,99€/mois

Le forfait Standard passe de 12,99€/mois à 14,99€/mois

Le forfait Premium passe de 17,99€/mois à 20,99€/mois

L'Irlande est le troisième pays à connaître une augmentation des prix depuis le début de l'année, le géant du streaming a également modifié ses prix le mois dernier aux États-Unis et au Canada en ajoutant 1 à 2 dollars en plus.

Comme à son habitude, Netflix n’apporte aucun argument supplémentaire dans ses offres, on retrouve toujours : 1 écran avec de la SD pour l'Essentiel, 2 écrans en SD et HD pour le Standard et 4 écrans en SD, HD et 4K pour le Premium.



Lors des précédents résultats financiers, la direction de Netflix avait donné les raisons de ces multiples augmentations tarifaires sur ses abonnements, selon la direction, cela serait dû à l'investissement toujours plus important dans les créations originales. Comme vous pouvez le voir, Netflix ajoute énormément de nouveaux contenus tous les mois et n'hésite plus à attirer les plus grands acteurs, scénaristes, producteurs et réalisateurs dans ses films et séries. Sans surprise, les contrats se négocient à plusieurs millions de dollars en échange d'une participation au projet !



Tout cela a un coût conséquent tous les mois. N'oublions pas non plus que Netflix a une dette colossale de 20 milliards de dollars (information de 2017) à cause des nombreux investissements financiers dans les productions originales. Comme la croissance est présente, les dirigeants et investisseurs n'y accordent que peu d'importance.

Rappelons tout de même que Netflix a annoncé posséder 221,8 millions d'abonnés en janvier 2022 dont 10 millions en France.