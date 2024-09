Apple offre 1 mois d’essai au Pass MLS aux États-Unis (bientôt la même offre en France ?)

Nous le savons tous, la Major League Soccer (MLS) est loin d’être la compétition la plus populaire dans le monde. Les américains sont peu nombreux à aimer le football et les européens ne s’intéressent pas à la MLS, principalement à cause du décalage horaire. Avoir tout les matchs à 2 heures du matin en semaine et le week-end, ce n’est pas vraiment avantageux en terme de visibilité en Europe ! Toutefois, malgré tout ses défis, Apple arrive à s’en sortir avec son Pass MLS, même si celui-ci a parfois besoin d’un « petit boost » pour améliorer la quantité de souscriptions.

1 mois offert au Pass MLS aux US

Apple vient de lancer une offre intéressante pour les fans de football aux États-Unis : depuis hier, ils peuvent profiter d’un mois d’essai gratuit au Season Pass de la Major League Soccer (MLS) pour la saison 2024/2025. Cette opportunité, disponible via Apple TV, s’adresse pour l’instant qu’aux utilisateurs américains, mais avec une condition spéciale : elle est réservée à ceux qui avaient précédemment souscrit à l’abonnement MLS mais qui l’ont annulé.



Ceux qui sont éligibles ont jusqu’au 6 avril 2024 pour activer cet essai gratuit. Après ce mois sans frais, l’abonnement reprendra à 14,99 $ par mois, facturé via leur compte Apple, à moins qu’ils ne décident d’annuler à nouveau.

L’abonnement offre un accès complet aux matchs de la MLS, à des analyses approfondies et à du contenu exclusif. Cela inclut les matchs importants comme ceux de la Coupe des ligues, le MLS All-Star, les playoffs de la Coupe Audi MLS et plus encore, avec même un programme spécial pour les fans hispanophones.



Cette année, Apple ajoute aussi la fonction Multiview pour sa deuxième saison. Elle permet de regarder jusqu’à quatre matchs à la fois, disponible sur iPad ainsi que sur Apple TV 4K et compatible avec l’Apple Vision Pro.



Pour l’instant, on ne sait pas si cette offre d’essai gratuit sera proposée aux fans de football en France ou dans d’autres pays. Toutefois, Apple a tout intérêt à le faire pour booster les souscriptions au Pass MLS.



Source