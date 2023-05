Apple lance une offre d'un mois gratuit pour le Season Pass de la MLS

Apple et la ligue professionnelle de football américain ont lancé une offre d'essai gratuite d'un mois pour le MLS Season Pass pour la première fois. Pour une fois, l'offre est valable pour les nouveaux et les anciens abonnés mensuels.



À l'issue de la période d'essai, l'abonnement est automatiquement renouvelé au prix mensuel standard du MLS Season Pass (14,99 € ou 12,99 € pour les membres TV+). La promotion est valable jusqu'au 31 octobre 2023.

Apple offre un mois de football gratuit

Depuis le début du Season Pass de la MLS sur Apple TV+ en février dernier, l'entreprise de Tim Cook et la ligue où ont terminé de grands noms comme Thierry Henri n'ont pas publié le moindre chiffre sur les abonnements ou l'audience du service. Il est donc difficile de mesurer le succès du programme.

Le service, qui offre un accès en streaming et à la demande à tous les matchs de la MLS sans restrictions géographiques ou autres, a été lancé il y a quelques mois et a été salué pour sa qualité d'image et son contenu exhaustif. Malgré tout, ce n'est pas parfait avec des replays parfois absents ou encore des scores qui s'affichent par défaut dans l'application, gâchant alors le plaisir de ceux qui désiraient venir voir un match en décalé ou en replay justement. Sans oublier l'absence d'application Android.



Bien évidemment, le principal grief reste le prix. Pour une ligue encore peu reconnue, près un tarif de 15 euros semble excessif, d'autant qu'il oblige désormais les fans outre-Atlantique des matchs de leur équipe locale préférée à s'abonner, alors qu'autrefois ils étaient diffusés sur les chaînes nationales. Tout le monde doit payer, c'est la règle chez Apple. Si la firme de Cupertino parvient à inclure, pour le même prix, d'autres championnats comme la Premier League ou la Ligua espagnole par exemple, cela pourrait rapidement inverser la tendance. C'est ce que font ou faisaient Canal+, beIN Sport, etc.



En attendant, rendez-vous sur redeem.apple.com/mls1moamr pour profiter d'un mois gratuit !



Petite question : qui a un abonnement à la MLS parmi vous ?