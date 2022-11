Apple dévoile le prix de son Pass MLS qui sera disponible dans 100 pays

Après s'être lancé dans la création de films, séries et documentaires, il manquait qu'une chose à Apple pour faire exactement comme Amazon et son service Prime Video... S'investir dans la diffusion des matchs sportifs. Pour cela, Apple a conclu un accord avec la MLS (Major League Soccer), le championnat de football aux États-Unis.

Un Pass MLS avec un tarif identique à celui d'un abonnement beIN Sport en France

Bonne nouvelle pour les amateurs de MLS, Apple va présenter dès le 1er février 2023 un "pass MLS" en collaboration avec la Major League Soccer. La firme de Cupertino qui a obtenu les droits exclusifs des matchs du championnat américain en 2023 et pour les 10 années qui suivront, proposera pour seulement 14,99$/mois un accès complet et en direct à l'ensemble des matchs.



Ce nouvel abonnement sera accessible via l'application Apple TV dans plus de 100 pays à travers le monde (dont la France). L'app est disponible bien au-delà de l'écosystème Apple puisque vous pouvez la télécharger sur de nombreux téléviseurs connectés, sur les boîtiers TV de certains FAI et même sur la PlayStation 5 et les dernières Xbox !



Comme pour tous les autres abonnements Apple, il n'y aura aucun engagement, vous pourrez arrêter le Pass MLS quand vous le souhaitez. Toutefois, si vous aimez regarder les matchs de la Major League Soccer, vous n'aurez pas d'autres choix que de passer par l'offre que vous proposera Apple.

Dans un communiqué de presse, Eddy Cue, vice-président principal des services d'Apple a déclaré :

Il n'y a pas de moment plus idéal pour lancer MLS Season Pass, juste après la MLS Cup la plus spectaculaire de l'histoire et alors que la MLS est la ligue de football qui connaît la croissance la plus rapide au monde. Nous comptons les jours jusqu'en février 2023, date à laquelle les fans du monde entier pourront profiter du Season Pass de la MLS sur des milliards d'appareils, le tout sans coupure.

On retrouve également une déclaration de Don Garber, commissaire de la MLS :

Nous ne pourrions pas être plus enthousiastes à l'idée d'offrir à nos fans MLS Season Pass, une nouvelle maison pour tous les matchs de la MLS et une grande variété de contenu de la ligue et des clubs qu'ils ne peuvent obtenir nulle part ailleurs. Nous avons les fans les plus engagés et les plus passionnés du sport, et maintenant ils auront tous les matchs partout avec MLS Season Pass.

Apple nous donne rendez-vous le 25 février 2023 pour la première diffusion en direct, vous pourrez retrouver le match Los Angeles FC - LA Galaxy. La bonne nouvelle, c'est que l'ensemble des matchs pour le premier week-end seront accessibles gratuitement. Une sorte de période d'essai où vous pourrez contempler la maîtrise technique d'Apple dans la diffusion d'événement sportif en direct !