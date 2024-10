Apple dévoile la bande-annonce du film "Fly Me to the Moon" avec Scarlett Johansson

Après Killers of the Flower Moon, Napoléon et Argylle qui ont eu le droit chacun à une sortie au cinéma, Apple nous réserve une autre surprise dans les mois à venir : un nouvel Apple Original qui sortira dans les salles du monde entier. Ce film inédit produit par Apple Studios met en avant les acteurs Channing Tatum et Scarlett Johansson dans une histoire passionnante.

Découvrez la bande-annonce

Apple nous donne rendez-vous le 10 juillet 2024 au cinéma pour découvrir son nouveau film "Fly Me to the Moon", un film qui racontera l'histoire de Kelly Jones (Scarlett Johansson) et de Cole Davis (Channing Tatum) qui travaillent à la NASA. Jones est au poste d'experte marketing avec pour objectif de faire briller l'image de la NASA aux États-Unis et à travers le monde et Davis est le directeur d'une mission qui sera au cœur du scénario de Fly Me to the Moon.



Pour la production de ce nouveau film, Apple s'est associé à These Pictures, une société de production assez discrète qui est aux commandes de plusieurs films à venir, comme Featherwood ou encore Bride. Pour la distribution, Apple a confié les rennes à Sony Pictures, une valeur sûre pour la promotion d'un nouveau film au cinéma.

Au casting de ce nouveau film, on retrouvera, en plus de Scarlett Johansson et Channing Tatum, la présence de Woody Harrelson (True Detective), Jim Rash (Brooklyn Nine-Nine), Ray Romano (The Irishman) ou encore Colin Woodell (The Flight Attendant), un casting de folie qui permettra sans aucun au film d'avoir une meilleure visibilité.



Fly Me to the Moon (To the Moon dans son titre français) sera disponible au cinéma dès le 10 juillet, il sera après accessible en exclusivité sur Apple TV+ avec toujours une fenêtre de 15 mois pour respecter la chronologie des médias en France.