Apple TV+ dévoile "Fountain of Youth" de Guy Ritchie

Apple a dévoilé aujourd'hui la bande-annonce de "Fountain of Youth", un prochain film d'action-aventure qui s'inscrit dans la lignée des succès croissants d'Apple TV+ avec ses films et séries de qualité. Réalisé par Guy Ritchie, ce film met en vedette John Krasinski et Natalie Portman, aux côtés d'Eiza González, Domhnall Gleeson, Arian Moayed, Laz Alonso, Carmen Ejogo et Stanley Tucci, et promet une aventure dans le style d'un certain Indiana Jones.

Un casting de rêve

Prévu pour une sortie mondiale directement en streaming le vendredi 23 mai sur Apple TV+, "Fountain of Youth" suit deux frères et sœurs brouillés, interprétés par Krasinski et Portman, qui s'associent pour un casse planétaire à la recherche de la mythique Fontaine de Jouvence. Comme on peut s'y attendre, ils s'appuient sur leurs connaissances historiques pour suivre des indices dans une quête épique qui pourrait transformer leurs vies et peut-être leur offrir l'immortalité. Au vu de la bande-annonce, on ne risque pas de s'ennuyer !

Produit par Skydance Media, le film est écrit par James Vanderbilt, avec David Ellison, Dana Goldberg et Don Granger à la production pour Skydance, rejoints par Tripp Vinson pour Vinson Films, ainsi que Vanderbilt, William Sherak et Paul Neinstein pour Project X Entertainment de Vanderbilt, aux côtés de Ritchie, Ivan Atkinson et Jake Myers. Matt Bettinelli-Olpin, Tyler Gillett, Chad Villella et Tara Farney assurent la production exécutive pour Radio Silence.



Voici le trailer vidéo :

Un catalogue qui s'étoffe

Contrairement à Apple Arcade qui semble en déclin, Apple TV+ continue de briller avec des séries captivantes, des longs métrages à gros budget, des documentaires novateurs et des divertissements pour toute la famille, tous accessibles sur les écrans modernes. Bien qu'il se murmure que la firme perd 1 milliard par an, elle semble convaincue que des titres originaux portés par des stars planétaires peut lui permettre de venir embêter Netflix sur le marché du streaming vidéo.



Depuis son lancement le 1er novembre 2019, Apple TV+ s'est imposé comme le premier service de streaming entièrement original à voir le jour dans le monde entier, accumulant plus de succès originaux et de distinctions en un temps record que tout autre service à ses débuts. À ce jour, les films, documentaires et séries originaux d'Apple ont remporté 559 prix et 2 589 nominations, notamment grâce à la comédie multi-récompensée aux Emmy "Ted Lasso" et au gagnant historique de l'Oscar du meilleur film "CODA".