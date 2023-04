Apple TV+ et Canal+ : toutes les informations à connaître !

Depuis aujourd'hui, les abonnés Canal+ peuvent profiter d'un accès au catalogue Apple TV+ afin de découvrir les films, séries et documentaires d'Apple. Pour la première journée de déploiement, vous avez peut-être rencontré des difficultés d'accès, des contenus Apple absents... Il y a des explications !

Une collaboration qui commence en douceur

C'est un partenariat qu'on peut qualifier d'historique, le groupe Canal+ a conclu ce mois-ci un accord avec Apple pour inclure l'abonnement Apple TV+ dans ses abonnements et diffuser certaines séries originales du service de streaming sur les chaînes en direct Canal+. Autant dire que c'est un coup de génie de la part de l'entreprise française qui ajoute un argument supplémentaire dans ses offres !



Depuis tôt ce matin, les abonnés Canal+ ont accès à Apple TV+, mais tout n'est pas encore disponible à 100%. Pour le moment, Canal+ avance progressivement sur ce nouveau partenariat qui a fait beaucoup de bruits dans les médias. Découvrez tout ce qu'il faut savoir à propos de cette collaboration inédite en France.

Dans un premier temps, vous êtes éligible à l'offre Apple TV+ si vous résidez en France Métropolitaine et que vous détenez un abonnement payant à la chaîne Canal+, si ce n'est pas le cas, vous n'êtes pas concerné par le partenariat entre les deux entreprises.

Qu'est-ce qui se passe si j'ai déjà un abonnement Apple TV+ ?

La première chose qu'on s'est demandée, c'est "est-ce que nous pouvons rattacher notre compte Apple TV+ avec notre compte Canal+ ?", cette manipulation serait très rapide et permettrait que Canal prenne en charge la facturation de 6,99€/mois.

Pour l’instant, l'équipe Canal a bien précisé qu'il n'était pas possible d’associer les deux comptes entre eux, cette action sera peut-être envisageable à l'avenir, mais pas pour le moment.



Autrement dit, si vous avez un abonnement Apple TV+, vous pouvez le résilier dès maintenant pour profiter de l'offre incluse avec votre abonnement Canal+. Dans le cas où vous avez l'abonnement Apple One, vous paierez le service de streaming pour rien puisqu'il s'agit d'un pack de service.

Je passe par l'application Apple TV+ ou par myCANAL ?

Pour bénéficier de votre abonnement Apple TV+ via votre abonnement Canal+, il faut passer par... l'application myCANAL ou le site internet. L'app Apple TV qui intègre le service de streaming pommé reste uniquement dédiée aux abonnés Apple et non aux abonnés Canal+. Cela ne pose pas de problème, car vous profiterez d'une expérience similaire, sans avoir à changer d'application lorsque vous passez d'une chaîne en direct à un contenu Apple TV+.

Pourquoi tous les contenus ne sont pas accessibles ?

Si vous avez déjà testé Apple TV+ via l'application myCANAL, vous avez probablement remarqué que tous les contenus du catalogue ne sont pas encore disponibles.

Rassurez-vous, ça va arriver progressivement. Canal+ a signalé à plusieurs reprises aujourd'hui qu'il était normal que l'intégralité des contenus ne soit pas accessible pour le jour du lancement. Il va falloir patienter quelques jours, le temps que la totalité des séries, films et documentaires soit ajoutée.



Le partenariat entre Apple et Canal+ concerne bien la totalité des contenus déjà disponibles et ceux à venir. Les abonnés qui passent par leur offre Canal auront exactement les mêmes ajouts que les abonnés qui souscrivent directement auprès d'Apple. Autrement dit, les nouveaux épisodes de vos séries préférées ajoutés le mercredi et vendredi seront ajoutés en simultané pour Apple TV+ via myCANAL, il n'y aura pas de décalage.

Dolby Atmos et 4K disponibles ?

Comme tous les services de streaming en 2023, Apple TV+ propose la majorité de ses contenus en 4K, Dolby Vision et Dolby Atmos, cette approche d'Apple est pour offrir une meilleure immersion pendant que vous regardez un programme.

Canal+ a confirmé qu'en passant par myCANAL, vous profiterez de la 4K, du Dolby Vision et du Dolby Atmos, sous réserve d'avoir les équipements compatibles à votre domicile (évidemment).

À noter toutefois une information importante... Le framerate d'origine n'est pas respecté par myCANAL.

Pas de MLS

À travers son application Apple TV, la firme de Cupertino propose un Pass MLS à la souscription, ce qui permet aux utilisateurs de l'app de profiter de la retransmission en direct et en Full HD des matchs. Sans surprise, l'accord passé entre Apple et Canal+ ne prend pas en charge la diffusion des matchs. Si vous souhaitez bénéficier des rencontres de la MLS, il faudra souscrire le Pass depuis l'application Apple TV.