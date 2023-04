Apple TV+ offert pour tous les abonnés Canal+ dès le 20 avril

Comme aux États-Unis, la part de marché d'Apple TV+ en France rencontre de grandes difficultés à s'imposer face aux géants Netflix, Prime Video et Disney+. Pour dynamiser un peu sa présence en France, Apple vient de conclure un accord avec le groupe Canal+ pour introduire Apple TV+ dans la totalité des offres.

Canal+ x Apple TV+ : ça match !

Bonne nouvelle pour les abonnés Canal+, dès le 20 avril 2023, l'abonnement Apple TV+ va être inclus sans coût supplémentaire dans toutes les offres de Canal+. Les abonnés pourront découvrir l’intégralité du catalogue d'Apple TV, cela comprend les séries, les films et les documentaires originaux.

La bonne nouvelle, c'est que ce partenariat n'a pas de limite de durée, ce qui veut dire qu'Apple TV+ s'installe sur le long terme dans les offres Canal+.



Ce rapprochement est une bonne chose pour Apple qui va atteindre des millions d'abonnés Canal+ partout en France qui n'ont peut-être jamais eu d’abonnement à Apple TV+ jusqu'ici. Ce sera l'occasion d'augmenter de manière considérable la part de marché d'Apple TV+ en France qui est (on ne va pas se le cacher) assez catastrophique trimestre après trimestre.

Du côté de Canal+, c'est un argument en plus pour convaincre de nouveaux abonnés à s'engager à une offre.

Maxime Saada qui est le président du groupe Canal+ a fait une déclaration très valorisante envers Apple :

Apple est l’une des plus belles marques du monde et nous sommes fiers d’y associer aujourd’hui la marque CANAL+. Tout au long de son histoire, Apple a révolutionné toutes les catégories de produits et services dans lesquelles il a choisi de se lancer. Avec Apple TV+, Apple a appliqué son exigence et son excellence aux contenus pour devenir, en seulement quelques années, l’un des principaux acteurs mondiaux de cette industrie, comme en témoignent ses nombreux films et séries primés. C’est pourquoi, pour la première fois de son histoire, le Groupe CANAL+ a choisi d’offrir l’accès aux contenus d’une plateforme partenaire à tous ses abonnés en France. Avec ce partenariat historique, nous consolidons à la fois notre métier d’agrégateur, via la distribution d’Apple TV+, et notre métier d’éditeur, avec la diffusion de séries Apple Original sur notre chaîne CANAL+, pour le plus grand plaisir de nos abonnés.

Apple a également réagi à ce partenariat avec Canal+, c'est Eddy Cue le vice-président des services d'Apple qui a expliqué avoir toujours admiré Canal+ et son attachement pour la programmation de grande qualité.

C’est une offre extraordinaire pour les abonnés de CANAL+. Et avec des séries comme Liaison et Les Gouttes de Dieu, nous confirmons notre engagement auprès de l’industrie créative française et contribuons à mettre en lumière certains de ses meilleurs talents.

Rendez-vous le 20 avril pour profiter d'Apple TV+ sans coût supplémentaire dans les offres Canal+. Bien sûr, cela ne concerne pas les abonnés TV by Canal chez Free et Orange, il faudra obligatoirement un abonnement actif auprès du groupe Canal.