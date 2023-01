Apple TV+ : les 6 films les plus attendus en 2023 !

En 2023, Apple TV+ va nous offrir une tonne de nouvelles séries, documentaires et films passionnants. Si pour le moment, nous ne connaissons pas tous les projets en cours, il y en a plusieurs qui ont fuité depuis plusieurs semaines ou mois. Voici une sélection de films les plus attendus et qui sortiront à coup sûr au cours de l'année 2023 !

Les 6 films Apple à voir absolument cette année

Depuis toujours, l'objectif d'Apple avec son service de streaming vidéo, c'est de miser sur la qualité avant de faire de la quantité. Si certains adhèrent totalement à cette stratégie, d'autres ont un peu du mal d'avoir aussi peu de contenus dans le catalogue. Toutefois, si vous aimez les séries et films avec des histoires fascinantes et des castings haut de gamme, Apple TV+ devrait pouvoir répondre à vos exigences !



Après une année 2022 plutôt satisfaisante avec des films comme Causeway, CODA, Cha Cha Real Smoothn, Emancipation ou encore Spirited, l'année 2023 devrait être plus spectaculaire avec des productions originales qui sont en préparation depuis plus d'un an pour la plupart.

Killers of the Flower Moon

Le film Killers of the Flower Moon avec Leonardo DiCaprio est en préparation depuis un long moment, il reprendra l'histoire du livre de David Grann, un roman qui a rencontré énormément de succès aux États-Unis et dans de nombreux pays à travers le monde.



Synopsis :

Se déroulant en Oklahoma dans les années 1920, le film racontera l'épisode tragique de l'histoire de la tribu amérindienne Osage, dont les membres continuent d'être assassinés dans des circonstances mystérieuses, déclenchant une enquête majeure du FBI. C'est une investigation d'autant plus complexe après la découverte de grandes quantités de pétrole sur les terres d'Osage...

Casting :

On retrouvera Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, Jesse Plemons ou encore Lily Glastone.

Argylle

C'est l'un des films qui possèdera l'un des plus gros budgets en 2023. Argylle sera un film d'espionnage passionnant aux multiples rebondissements, il est adapté du roman d'Elli Conway.



Synopsis :

Le thriller d'espionnage "Argylle" suit les aventures d'un super espion nommé Argylle à travers les États-Unis, Londres et d'autres lieux exotiques.



Casting :

Comment souvent avec Apple TV+, on retrouve du beau monde. Il y aura Henry Cavill, Sam Rockwell, Bryce Dallas Howard, Bryan Cranston, John Cena, Samuel L. Jackson et même l'artiste Dua Lipa. À la production exécutive, on aperçoit Zygi Kamasa (Made In Italy), Carlos Besse Peres (Joyeuse fin du monde), Claudia Schiffer (Kick-Ass 2) ainsi qu'Adam Fishbach (Smile).

Sharper

En 2023, Apple proposera également à ses abonnés le film Sharper. Contrairement aux autres films, nous avons une date de sortie qui est prévue pour le 17 février 2023.

Sharper sera une petite "pépite" issue d'A24 et Apple Studios.



Synopsis :

"Sharper" se déroule dans les secrets de New York, des penthouses de la Cinquième Avenue aux coins sombres du Queens. Les motivations sont suspectes et les attentes sont bouleversées lorsque rien n'est comme il semble.

Casting :

Au casting, on retrouvera l'actrice Julianne Moore que vous avez pu voir récemment dans Spirit : l'indomptable, Kingsman : Le Cercle d'or ou encore dans une autre création originale Apple : Histoire de Lisey. À l'écran, on trouvera Sebastian Stan (Fresh), Justice Smith (Jurassic World : Le monde d'après) et Briana Middleton (The Tender Bar).

Napoléon

Vous aimez les films d'action d'une autre époque ? Ne bougez plus, Napoléon va vous en mettre plein les yeux. Pour recréer en 2023 l'histoire de Napoléon Bonaparte, le chef militaire et souverain suprême de la France au début des années 1800, Apple a fait appel à la légende hollywoodienne Ridley Scott et lui a accordé un budget impressionnant pour exprimer son talent.



Synopsis :

Pour le moment, aucune synopsis n'a été dévoilée, mais on sait déjà qu'Apple reviendra sur la vie de Napoléon Bonaparte où on retrouvera ses succès, mais aussi ses échecs. Le film mettra en avant l'ascension vers le titre d'empereur ainsi que sa relation avec sa femme Joséphine.



Casting :

Dans ce film à très gros budget, on aura Joaquin Phoenix, Vanessa Kirby, Tahar Rahim et Ludivine Sagnier.

Comme dit plus haut, Apple a accordé sa totale confiance à Ridley Scott pour la réalisation, ainsi que David Scarpa au poste de scénariste. Plusieurs sociétés seront derrière ce film, on aperçoit Apple Studios, Scott Free Productions ainsi que 20th Century Studios.

Tetris

On connait tous le légendaire jeu Tetris qui a révolutionné l'univers du jeu vidéo. Cependant, connaissez-vous l'histoire de Henk Rogers, un concepteur de jeux vidéo néerlandais qui a obtenu les droits de distribution de Tetris sur les consoles ?

C'est justement ce que va aborder cette création originale d'Apple.



Synopsis :

Pour le moment, il n'y a pas de synopsis. Toutefois, on sait que le film Tetris sur Apple TV+ reviendra sur l'incroyable et sensationnelle bataille juridique sur les droits du jeu vidéo. L'histoire se passera dans les années 80.



Casting :

On va retrouver plusieurs acteurs connus, Taron Egerton aura le rôle principal, il y aura aussi Roger Allam, Toby Jones et Ben Miles.

À la réalisation, on aperçoit Jon S. Baird, il a participé à la série Feed the Beast à Vinyl et Babylon. Noah Pink s'occupera du scénario, il a déjà contribué à des créations comme Genius ou encore This is Your Death.

Ghosted

Ce projet sur Apple TV+ est en cours depuis un long moment, il devrait être mis en ligne au cours de 2023. Ghosted mettra en avant un scénario d'action-aventure romantique avec en acteurs principaux Chris Evans et Ana de Armas. Apple avait initialement embauché Scarlett Johansson, mais finalement, l'actrice a préféré quitter le projet sans plus d'explications.



Synopsis :

Aucune synopsis n'a été dévoilée pour l'instant, il y a très peu d'informations qui ont fuité. Toutefois, on sait que le film devrait être similaire à une production populaire de 1984 "À la poursuite du diamant vert". On retrouvait dans ce film une romancière de 25 ans qui était à la recherche de sa sœur disparue en Colombie. Soupçonnée de kidnapping, elle va enquêter avec un aviateur avec qui des liens amoureux vont vite se créer.



Casting :

En plus de Chris Evans et Ana de Armas, on aura à l'écran les acteurs Adrien Brody, Mike Moh, Amy Sedaris, Tim Blake Nelson et Tate Donovan.

Apple Studios a collaboré avec Rheet Reese Productions ainsi que les équipes de Skydance.

Une année 2023 qui s'annonce merveilleuse !

En 2023, Apple TV+ ne vous décevra pas, les abonnés pourront profiter d'une masse de nouvelles séries et films avec des ajouts chaque vendredi. Apple TV+ est disponible à 4,99€/mois sans engagement avec un essai gratuit de 7 jours. Le service de streaming est accessible sur tous les produits Apple, une multitude de téléviseurs connectés, mais aussi sur les consoles PlayStation et Xbox.

