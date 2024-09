Apple TV+ : plus de films en streaming, moins de films au cinéma !

Depuis qu’Apple s’est lancé dans les créations originales, on retrouve de nombreux films et séries de grande qualité avec à chaque fois d’excellentes critiques. Cependant, malgré la qualité de ses contenus, Apple n’arrive pas à convaincre comme Netflix et Prime Vidéo dans le secteur du streaming. Un récent rapport de Bloomberg précise que l’entreprise va ajuster sa stratégie pour permettre à Apple TV+ d’augmenter rapidement de part de marché !

Les choses vont changer

Apple TV+ s’apprête à adopter une nouvelle stratégie pour attirer davantage de nouveaux abonnés. S’inspirant des géants du streaming tels que Netflix et Prime Vidéo, l’entreprise va modifier la répartition de ses films entre le streaming et le cinéma. L’objectif ? Prioriser la plateforme de streaming en augmentant le volume de films ajoutés chaque année tout en limitant les sorties en salles.



Pour enrichir son catalogue, Apple va mettre en place un plan d’action basé sur une production de films à petit et moyen budget. La firme ambitionne de produire une douzaine de films chaque année, la majorité ayant des budgets inférieurs à 100 millions de dollars. Bien que les coûts soient réduits, Apple Studios et ses partenaires continueront à accorder une attention particulière à la qualité des scénarios et à la réalisation, afin de maintenir le niveau d’excellence.

En parallèle, Apple réduira le nombre de blockbusters destinés à une sortie en cinéma, Apple souhaite limiter ce type de productions à un ou deux films par an. Le reste du catalogue sera directement proposé sur Apple TV+, une manière de renforcer l’offre pour les abonnés.

Des échecs récents au cinéma

Ce changement de cap s’explique en partie par les difficultés rencontrées récemment par Apple avec certains de ses films. Des productions à gros budgets comme Killers of the Flower Moon, Napoleon, Argylle ou encore Fly Me to the Moon n’ont pas été à la hauteur des attentes financières. Plusieurs d’entre eux n’ont pas réussi à rentabiliser leurs coûts de production. Ce bilan décevant a poussé la firme de Cupertino à revoir ses plans : par exemple, le film Wolf, avec George Clooney et Brad Pitt, initialement prévu pour une sortie en salle, a finalement été diffusé directement sur Apple TV+.



La nouvelle stratégie d’Apple marque une transition vers un modèle où le streaming occupe une place centrale. L’ère où les films Apple sortaient d’abord au cinéma semble révolue, ce qui laisse place à une dynamique davantage tournée vers le digital et les contenus accessibles directement à domicile. Cette approche est bénéfique pour les français, car les films Apple qui sortent au cinéma peuvent arriver que très tardivement sur Apple TV+ à cause de la chronologie des médias.



