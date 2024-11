Apple TV+ va proposer ses films sur d'autres plateformes

Dans un contexte de streaming toujours plus concurrentiel, Apple envisage une nouvelle stratégie pour son service Apple TV+. Le géant de Cupertino, malgré des productions de qualité et des critiques positives, peine à rentabiliser son service de streaming et s'apprête à adopter une approche plus traditionnelle de distribution de contenu.

Une nouvelle stratégie de licence pour les films

Apple a récemment recruté Maria Ines Rodriguez, une ancienne de Disney et NBCUniversal, pour développer la distribution de son contenu original. L'objectif est clair : permettre la diffusion des films Apple TV+ sur d'autres plateformes, notamment les chaînes de télévision étrangères et les services de location/achat de films. Cette stratégie ne concernera dans un premier temps que les films, les séries TV restant exclusives à la plateforme.



Cette décision intervient après plusieurs ajustements stratégiques, comme l'annulation récente de la sortie en salles du film Wolfs et une réorientation vers des productions moins coûteuses destinées au streaming. Bloomberg rapporte que Tim Cook et Eddy Cue, responsable des services, ont poussé l'équipe d'Apple TV+ à réduire les coûts et améliorer les performances financières du service.

Un changement de paradigme dans l'industrie du streaming

Cette évolution marque un tournant significatif dans l'approche d'Apple, qui rejoint ainsi d'autres acteurs majeurs du secteur. Warner Bros. Discovery, Paramount et Disney ont déjà augmenté le nombre de titres vendus à des tiers, tandis qu'Amazon commence également à licencier certains de ses contenus à d'autres réseaux et services de streaming.



La plateforme d'Apple souffre notamment d'un problème de visibilité, malgré la qualité reconnue de ses productions. Comme le souligne un commentaire populaire apparu sur 9to5mac :

J'ai beaucoup entendu dire qu'Apple TV+ a un problème de marketing. Il y a de nombreuses excellentes émissions que personne ne regarde simplement parce qu'ils n'en ont pas connaissance. J'utilise l'application TV tout le temps, donc je vois toujours ce qui est diffusé et à venir, mais il semble y avoir un manque de présence en ligne en ce qui concerne la promotion de certaines émissions spécifiques.

Cette nouvelle stratégie pourrait permettre à Apple de :

Générer des revenus supplémentaires

Augmenter la visibilité de ses productions

Toucher un public qui n'est pas encore abonné à TV+

Renforcer sa présence sur les marchés internationaux

Apple a déjà commencé à élargir la distribution de TV+ en le proposant via Amazon et Canal+ en France, et cette nouvelle approche de licence représente une extension logique de cette stratégie d'ouverture.



Source