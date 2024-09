X prépare une application X TV pour l'Apple TV et les autres boitiers connectés

Si Elon Musk a racheté Twitter pour plusieurs dizaines de milliards de dollars, ce n'est pas pour apporter qu'une continuité à l'expérience que l'on connait déjà. En réalité, Elon Musk a plusieurs objectifs avec X, dont celui de transformer la plateforme en une application axée sur les vidéos en plus des classiques interactions par posts. Un onglet "vidéo" va bientôt s'ajouter dans l'application iOS et une application dédiée aux vidéos "X TV" va bientôt débarquer sur l'Apple TV, l'application est actuellement en bêta sur Amazon Fire TV et Google TV !

Dans le passé, l'ancienne direction de Twitter avait essayé de lancer une application spécialisée dans les vidéos sur l'App Store de l'Apple TV. Cependant, face à la concurrence de YouTube qui est l'application leader dans les vidéos en ligne, l'application s'était complètement plantée avec un échec monumental. L'application Twitter est toujours disponible (sous le nom X), mais avec l'ancienne interface, l'ancien logo et une absence totale de prise en charge par les développeurs (ce qui conduit à une notation catastrophique).



Maintenant que Elon Musk a repris les commandes du réseau social, le projet d'apporter une application axée sur les vidéos qui sont publiées sur X devrait à nouveau voir le jour. L'approche sera exactement la même qu'avec l'ancienne direction : ne pas mettre en avant les posts comme ça peut l'être sur l'application iOS ou la version web, mais uniquement les vidéos. L'objectif est de fournir une expérience similaire à celle de YouTube !

Comme vous pouvez le voir dans l'image ci-dessus, l'interface ressemble énormément à celle de YouTube sur tvOS. Vous retrouverez les vidéos qui ont été publiées par les comptes X que vous suivez, des vidéos mises en avant par le très efficace algorithme ainsi qu'un onglet dédié aux recherches manuelles de vidéos.



Elon Musk en a conscience, X a l'avantage d'être au cœur de l'actualité avec des médias, des journalistes et des millions d'utilisateurs qui partagent quotidiennement des vidéos. Les mettre en avant sur une application X TV qui sera distribuée sur l'Apple TV ainsi que les autres boitiers connectés pourrait générer une tonne de vues au quotidien pour les créateurs de contenu avec des revenus supplémentaires, car bien sûr, si vous n'avez pas l'abonnement maximal de X Premium, l'app X TV sera rempli de publicités, au même titre qu'une utilisation sans YouTube Premium.



Pour l’instant, il n'est pas encore question de déployer une version publique de X TV, cependant, plusieurs utilisateurs du réseau social ont aperçu l'application X TV au stade de bêta sur Amazon Fire TV ainsi que sur Google TV. Les récentes indiscrétions ne mentionnent pas de bêta pour l'Apple TV (pour le moment). Le réseau social semble vouloir avancer progressivement étape par étape.

The X TV app beta is now available on several app stores, with more platforms on the way 📺



Paired with our upcoming Video Tab, this marks a massive leap forward in transforming X into a video-first platform and unlocking new opportunities for creators, advertisers, and our… pic.twitter.com/1P72feD4Fd