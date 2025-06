🔥 Apple lance tvOS 26 avec le design Liquid Glass réservé à l'Apple TV 4K

Apple a dévoilé tvOS 26, une mise à jour transformative pour l’Apple TV, introduisant le fameux design "Liquid Glass" translucide partagé avec tous les autres logiciels désormais, ainsi qu'une poignée de nouvelles fonctionnalités pour améliorer le divertissement et la connectivité. La première bêta, distribuée aux développeurs, est compatible avec tous les modèles Apple TV HD et Apple TV 4K, bien que certaines fonctionnalités, dont l’interface Liquid Glass, soient exclusives aux Apple TV 4K (2e et 3e générations).

Les nouveautés de tvOS 26

Le design "Liquid Glass", disponible partout dont iOS 26, redéfinit l’expérience sur Apple TV avec un rendu en temps réel qui reflète et réfracte l’environnement, créant une interface dynamique et immersive. Ce matériau translucide maintient le contenu au centre pendant la lecture, que ce soit pour ajuster l’audio, définir une minuterie de veille ou accéder à la scène « Soirée cinéma » du Centre de contrôle.

L’application Apple TV arbore désormais des affiches cinématographiques avec "Liquid Glass", affichant plus de séries et de films pour une découverte facilitée.



tvOS 26 simplifie l’accès avec l’affichage automatique des profils au réveil, permettant aux utilisateurs de revenir rapidement à leurs recommandations personnalisées et listes de lecture.

Une nouvelle API facilite la connexion aux applications via un compte Apple, rendant la configuration fluide.



Apple Music Sing s’améliore, transformant les iPhones en microphones pour des sessions de chant amplifiées, avec des paroles en temps réel, des effets visuels et une traduction des paroles pour une accessibilité accrue. Cette fonctionnalité nécessite une Apple TV 4K (3e génération) et un iPhone 11 ou ultérieur.

FaceTime sur Apple TV devient plus personnel avec les affiches de contact et étend les sous-titres en direct au français, allemand, japonais, coréen, mandarin et espagnol. Les notifications d’appels FaceTime et audio s’affichent à l’écran, avec des réponses possibles via HomePod ou iPhone.



D’autres mises à jour incluent de nouveaux économiseurs d’écran Aerial mettant en vedette les paysages indiens, des catégories d’économiseurs personnalisables et la possibilité de désigner des haut-parleurs compatibles AirPlay comme sorties audio permanentes de l’Apple TV.

Une compatibilité partielle

Bien que tvOS 26 prenne en charge les modèles plus anciens comme l’Apple TV HD de 2015, la refonte graphique "Liquid Glass" et ses exigences de traitement sont limitées aux modèles Apple TV 4K plus récents. La mise à jour, annoncée lors de la WWDC 25, entre en bêta développeur aujourd’hui et sera lancée publiquement cet automne, marquant la première refonte de tvOS avec des exigences matérielles spécifiques.