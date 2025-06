Apple va révéler une interface "Liquid Glass" dans iOS 26

Demain, dans moins de 24 heures, à 19h heure de Paris, Apple dévoilera les versions de nouvelle génération de ses systèmes d'exploitation, y compris iOS 19 (qui serait renommé iOS 26) pour l'iPhone. Le point fort de la mise à jour logicielle du téléphone à la pomme sera une refonte visuelle spectaculaire, intégrant des éléments d'interface "Liquid Glass", inspirée par visionOS, qui sera également déployée sur macOS, watchOS, iPadOS et tvOS pour une esthétique unifiée sur tous les appareils Apple.

Un changement radical sur iOS !

Selon la dernière newsletter « Power On » de Mark Gurman, le design "Liquid Glass" utilisera un style translucide semblables à du verre, agrémenté d'effets visuels comme des reflets spéculaires. Ces finitions brillantes et réfléchissantes seront visibles sur les composants principaux de l'interface de l'iPhone, tels que les boutons, les barres d'outils et les barres d'onglets. De plus, les icônes de l'écran d'accueil pourraient adopter une forme plus arrondie avec des bordures brillantes et réfléchissantes.

Cette refonte apportera une cohérence visuelle à l'écosystème Apple, avec des mises en page et des interactions adaptées au format de chaque appareil. L'esthétique vitrée s'harmonisera également avec les futures évolutions matérielles de l'iPhone, comme le modèle attendu en 2027 avec un design tout écran aux bords incurvés et un cadre minimal. Sans oublier l’iPhone Fold de l’an prochain, avec son écran pliable.



Apple dévoilera cette refonte majeure lors du keynote d’ouverture de la WWDC 25, demain. Suivez la couverture en direct sur iPhoneSoft et l’application iSoft pour tous les détails en français ! En attendant, retrouvez les principales nouveautés d’iOS 26.