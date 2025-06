iOS 26 : les nouveautés pour Safari, Téléphone, Appareil photo et Widgets

Mark Gurman a publié un nouvel article détaillant plusieurs nouveautés attendues dans iOS 26. Apple s’apprête à moderniser l’interface du système, tout en introduisant des améliorations dans ses applications phares. Voici le récapitulatif des dernières informations.

iOS 26 : encore des nouveautés dévoilées en avance par Mark Gurman

Dans un nouvel article publié sur Bloomberg, Mark Gurman continue de lever le voile sur les nouveautés qu’Apple s’apprête à dévoiler lors de la WWDC 2025. Après avoir évoqué la personnalisation des arrière-plans dans iMessage, le journaliste partage aujourd’hui plusieurs détails concrets sur l’évolution de l’interface et des applications système avec iOS 26.

Des icônes modernisées mais familières

Apple prévoit de moderniser les icônes des applications sur iPhone, mais sans les transformer radicalement. Elles conserveront leur forme actuelle, tout en adoptant un style plus épuré, en cohérence avec le nouveau langage visuel inspiré de visionOS.

Widgets : plus de vues, mais pas encore de dynamisme

Les widgets dédiés à la météo, à la bourse et au calendrier profiteront de nouvelles vues personnalisables. L’affichage sera plus flexible, mais les widgets ne seront toujours pas dynamiques, ce qui signifie qu’ils resteront figés, sans interactions en temps réel.

Téléphone : une vue unifiée et plus intuitive

Pour la première fois depuis longtemps, l’application Téléphone subit une refonte significative. Une nouvelle vue réunira dans une seule fenêtre défilante les contacts favoris, les appels récents et les messages vocaux. Cette nouvelle interface est optionnelle : les utilisateurs pourront revenir à l’ancienne vue d’un simple bouton comme sur Mail.

Safari : transparence et élégance

Le navigateur Safari adoptera une barre d’adresse plus transparente et vitreuse, apportant un nouveau souffle esthétique à l’application, sans changement radical de navigation. D'autres petits ajouts esthétiques similaires sont également attendus.

Appareil photo : retour à la simplicité

Face à une interface devenue complexe avec l’ajout de nombreuses fonctions ces dernières années (panorama, ralenti, vidéo spatiale…), Apple a décidé de repenser totalement l’interface de l’app Appareil photo. Objectif : la rendre plus claire et plus intuitive, surtout pour les utilisateurs qui ne veulent pas s’y perdre dans les options.

Une nouvelle app dédiée au jeu vidéo

Apple lancera également une nouvelle application dédiée au gaming, visant à centraliser tout l’univers jeu de ses plateformes. Cette app comportera cinq onglets :

Accueil

Arcade

Jouer ensemble

Bibliothèque

Rechercher

Elle réunira les titres Apple Arcade, les jeux installés sur l’appareil et les fonctionnalités sociales dans une interface unique.

iOS 26

Avec ces changements, Apple cherche à moderniser l’expérience utilisateur tout en restant fidèle à l’identité visuelle de l’iPhone. iOS 26 semble être une mise à jour axée sur le confort d’utilisation, la personnalisation visuelle et la clarté fonctionnelle, autant de points devenus cruciaux dans un contexte de concurrence renforcée sur tous les fronts.